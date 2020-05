Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 maggio 2020/ Capricorno, Scorpione, Sagittario e Pesci

Pubblicità

Capricorno, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele ci porta al Capricorno. Questo mercoledì deve contare sul buon aspetto di Marte, l’unico problema è che ci si chiude spesso in sé stessi, però in fase iniziale quest’anno ci sono stati molti pianeti. Come ricordato di recente quando ci si mette sulle proprie non si resta fermi. Si stanno facendo molti progetti.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per lo Scorpione?

Lo Scorpione sente che qualcosa non va nel lavoro e nelle relazioni. Agitazione anche nei sentimenti. Marte torna attivo e regala una grande carica, porta una Luna intrigante e ora si sfruttano le ore per verificare la tenuta di un sentimento.

Sagittario, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox

Per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci sul Sagittario. Il segno in amore non sa cosa fare, se ci sono due storie in bilico, è meglio che parliate entro giovedì, non tutti avranno problemi ma quelli che sono ora in rotta con il partner devono rinfrancarsi. Bello in questo momento vivere situazioni serene e tranquille.

Pubblicità

Pesci, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

I Pesci hanno Marte nel segno e sono emozionati, i rapporti personali possono essere facilitati. Le questioni di lavoro da recuperare. Il nuovo transito di Giove aiuta tantissimo. In amore attenzione a chi è un po’ brusco, siete attratti da persone forti come Ariete, Leone o Scorpione. Sono persone che a volte feriscono. Bisogna tenersi lontani dalle tensioni perché non si vuole stare male, meglio evitare i ricordi che possono fare male se pongono veti al futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA