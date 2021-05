Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 maggio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono ansiosi di conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox trasmesse sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di giovedì 13 maggio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli e Bilancia, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: queste giornate sembrano portare delle piccole difficoltà legate agli aspetti pratici di alcune iniziative, ma questo non riuscirà a compromettere la creatività e la voglia di mettersi in gioco che sembra guidare i nati nel segno in questo momento.

Ora tocca alla Bilancia: la fine di questa settimana sembra regalare una grande forza, dovuta alla presenza di diversi pianeti attivi. Questa condizione astrologica potrebbe aiutare ad affermare le proprie posizioni, ma anche a ritrovare un’emozione messa in discussione alla fine di Marzo.

Acquario, che giornata sarà secondo l’Oroscopo Paolo Fox?

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, attenzione all’Acquario: queste giornate invitano a circondarsi di riferimenti stabili e creativi che sappiano offrire stimoli interessanti. I prossimi mesi aiuteranno a liberarsi dai blocchi imposti dal mese di Aprile per dedicarsi a delle nuove iniziative.

