Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 maggio 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario, previsioni

Tocca a Bilancia, Scorpione e Sagittario: nella consueta rubrica quotidiana in onda su Radio LatteMiele l’Oroscopo Paolo Fox passa in rassegna le previsioni per questi segni per la giornata di venerdì 13 maggio 2022.

Oroscopo Paolo Fox: la giornata della Bilancia

Bilancia: Finalmente, questo fine settimana, con la Luna che torna favorevole, torna ad essere tranquillo. Ma io credo che la maggior parte dei Bilancia tranquilla non sia: qualcuno potrebbe persino rimproverarti di essere troppo lontano con la mente e distaccato. Sfido io! È probabile che proprio tu ti sia sentito messo da parte. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox avere pianeti in opposizione significa proprio essere contro qualcuno. Si può lottare a lungo, perché Giove è appena entrato in opposizione, ma ne vale la pena? Il dialogo, la comprensione e la ricerca della serenità credo debbano essere un obbligo per tutti i Bilancia, da adesso in poi.

Le previsioni su Scorpione e Sagittario secondo l’oroscopo Paolo Fox

Scorpione: Questo fine settimana nasce con un “no” che ti viene riferito e questo non ti piace. Forse c’è una persona contro? Il destino si è messo di traverso? Non c’è cosa che ti faccia arrabbiare di più. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox comunque chi si è proposto di riuscire in un’impresa importante non dovrà mollare la presa. Giornata buona per l’amore: domenica, interessante anche per fare richieste dirette. Oggi sei un po’ sottotono, ma potrai cercare di recuperare rapidamente in vista del weekend.

Sagittario: “Ogni lasciata è persa!”, nel senso che adesso veramente scalpitano quelli che sono fidanzati, scalpitano quelli che vogliono vivere una passione, ma anche quelli che sono stanchi di attendere e che vogliono finalmente fare una scelta di lavoro importante. I giovani alla ricerca di un primo impiego dovrebbero avere un buon consenso. Chiaro che questo è un periodo difficile per il lavoro, però un part-time o qualcosa che porti fuori dal solito ambiente può essere visto come interessante. Mi raccomando datti da fare, perché Giove ha appena iniziato ad occuparsi di te.

