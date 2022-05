Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 maggio 2022/ Che giornata per Cancro, Leone e Vergine?

Per la giornata di venerdì 13 maggio 2022 è arrivato il momento di scoprire cosa riservano le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Nella rubrica quotidiana su Radio LatteMiele ecco cosa attende Cancro, Leone e Vergne.

Che giornata sarà per il Cancro per l’Oroscopo Paolo Fox?

Cancro: Avere delle preoccupazioni è normale, soprattutto quando si ha una famiglia e troppe cose a cui badare. Il rischio è quello di non farcela e quando lo pensi cerchi aiuto, ma se questo aiuto non arriva, ti arrabbi. È un periodo in cui hai bisogno di amore e protezione della famiglia. Qualche conflitto potrebbe nascere se, per esempio, trascorri troppo tempo fuori casa, se ti occupi di cose un po’ pesanti e se non riesci più a tenere tutto sotto controllo. A proposito, controlla anche la forma fisica.

L’Oroscopo Paolo Fox di Leone e Vergine

Leone: Questo fine settimana è interessante e se c’è una persona che ti piace, frequentala! Qualcuno si chiederà se è giusto rimanere nella stessa azienda o se invece sarebbe più opportuno portare avanti altri progetti, in altre condizioni. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox giove aiuta sia i liberi professionisti sia quelli che hanno ricevuto un incarico da poco: in tutti i casi, la risposta sarà affermativa, ovvero si va avanti. Amore in recupero.

Vergine: Sei convinto di applicarti più degli altri e può essere vero, ma gli altri sono talmente convinti di questa cosa che ti delegano qualche responsabilità che poi alla fine non ti compete: fai solo quello che è giusto fare. Forse, in questi giorni, sei un po’ sotto pressione, ma non posso dimenticare che, con queste stelle, hai una bella visione del futuro. Finalmente, da quando Giove non è più opposto, anche se magari devi affrontare un problema personale o di salute, sai dove andare. La Vergine è capace di affrontare anche situazioni difficili, ma ha bisogno di avere la visione chiara della strada da percorrere. Quando questa non c’è, allora ci sono problemi. Oggi però ti do tre stelle su cinque, perché devi evitare di farti coinvolgere da circostanze pesanti.

