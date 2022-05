Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 maggio 2022/ Il venerdì di Ariete, Toro e Gemelli

Il weekend si avvicina e su Radio LatteMiele ecco le consuete previsioni giornaliere dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 13 maggio 2022. Vediamo cosa attende Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox: tutto sull’Ariete

Ariete: Cari Ariete, penso davvero che questo periodo vi darà qualcosa in più e chissà che finalmente non riusciate anche a risolvere una questione legale. Ricordiamo che Giove dal 10 è entrato nel vostro segno e rappresenta anche questo aspetto. Certo che è un oroscopo di successo per gli sportivi, per coloro che sono perennemente in competizione. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox i cambiamenti più radicali potrebbero essere già arrivati. Quest’anno regalerà giornate piene di cose da fare e forse questo è l’unico limite, perché ci si sentirà stanchi, ma il fine settimana parte bene.

Le previsioni per Toro e Gemelli, cosa prevedere l’Oroscopo Paolo Fox

Toro: Conservare le proprietà, conservare quello che avete fatto fino ad oggi, lo ripeto fino allo stremo, ma bisogna dirlo, perché magari, facendosi trascinare da un atteggiamento troppo provocatorio o dalle tensioni del periodo, si rischia di dimenticare la cosa più importante: mantenere ciò che si possiede, comprendere bene se stessi e i propri desideri. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox se ti senti privo di stimoli, suggerisco di abbandonare un certo attendismo a favore della costruzione e di un nuovo e più forte ideale di vita. Dalla fine di questo mese, anche Venere sarà con te. Hai rivoluzionato la tua esistenza, chissà che qualcuno non abbia addirittura cambiato numero di cellulare, cambiato vita e quelle piccole cose che ti aiutano a pensare che si riparte da zero.

Gemelli: È un cielo bello e se ti stacchi dalla realtà di tutti i giorni vivi meglio. L’importante però è non isolarsi, vivere in una bolla ma continuare a intessere rapporti sociali che possano rivelarsi un arricchimento, oltre che una piacevole distrazione. Ricordati che il tuo è un segno sociale: quello che fai e realizzi deve funzionare nel concreto. Questa è una giornata interessante, preludio di un weekend, spero, per i più, ricco d’amore!

