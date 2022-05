Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 maggio 2022/ Tutto su Capricorno, Acquario, Pesci

Arrivati a venerdì 13 maggio 2022, ecco quelle che sono le previsioni quotidiane dell’Oroscopo Paolo Fox nella rubrica su Radio LatteMiele per quanto riguarda Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il venerdì del Capricorno

Capricorno: Fine settimana che non deve partire col rancore o qualche pensiero sbagliato nei confronti del futuro. Non c’è tanta chiarezza attorno a te e se addirittura sul lavoro o in amore ci sono state delle preoccupazioni in più, è normale che questo cielo non garantisca più soluzioni. Cosa fare in questi casi? Attendi, cosa che ti dovrebbe riuscire bene a fare perché sei dominato da Saturno, Cronos, il tempo. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox da fine mese avrai delle certezze maggiori, però senti dei condizionamenti e di non voler più fare la vita casa-bottega o magari, se ti sei chiuso troppo nel tuo guscio, hai voglia di uscirne. Mi raccomando, non agitarti.

Cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox per Acquario e Pesci

Acquario: Stelle talmente interessanti che potrebbero riportare un amore del passato o potrebbero farti vivere qualcosa di bello. Se c’è stato un fermo, si potrà ripartire. Ci sarà quasi più da fare sul lavoro che in amore. Una giornata interessante, proprio per stabilire nuovi accordi, potrebbe essere questa. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox tu sai essere governato da Urano, il pianeta dell’anticonformismo e quindi se in questi giorni ti senti confuso e incerto, forse stai facendo una vita tropo uguale, sempre con gli stessi ritmi. Non negarti la felicità, non tormentarti pensando al passato, perché sei il segno del futuro e ricarica di dolcezza questo momento della tua vita e questo fine settimana.

Pesci: Qualche pensiero di troppo ogni tanto capita, ma aiuta, perché sappiamo che quando si è pensierosi e ci si sente un po’ lontani dal mondo, si costruisce una certa esperienza e integrità personale. Chi vuole sposarsi, avrà un anno importante. Ogni tanto però, anche nei rapporti più belli, verrà voglia di scappare e fare altre cose: mi raccomando, non agitare troppo questo weekend che, tra l’altro, avrà un punto di forza nella giornata di domenica. Molte emozioni potranno essere recuperate da qui alla fine del mese.

