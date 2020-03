Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2020/ Ariete al top, lavoro e amore per il Toro e Pesci…

L’oroscopo di Paolo Fox è puntuale anche oggi, 13 marzo 2020, ai microfoni di LatteMiele. Andiamo a vedere per la rubrica Latte e Stelle quelli che sono i segni da considerarsi al top. Nonostante l’Ariete viva un momento di grande agitazione, come tutti d’altronde in Italia, il segno è consapevole di poter vivere una positività in vista del mese di aprile. Il cielo può trovare una rappresentazione intrigante dei sentimenti, con una pausa forzata per riflettere su diversi punti. Giove favorevole per il Toro può essere una cosa intrigante anche se alcuni hanno già iniziato a sentire quelli che sono i problemi che porterà Saturno dissonante alla fine del mese. Di sicuro però alcuni possono covare un progetto molto interessante verso il futuro.

LAVORO – Ecco quanto raccontato per il lavoro nell’oroscopo di Paolo Fox. Giove favorevole per il Toro potrebbe portare a un grande progetto, comunque sulla strada ci potrebbe essere l’obiettivo di portare avanti un progetto molto importante. Saturno opposto al Cancro invita a fare delle riflessioni e a evitare di ritrovarsi a vivere le cose con fretta. Alcune decisioni devono essere ponderate prima di essere prese. La Vergine dal mese prossimo si ritroverà a dover prendere delle scelte, ora è un momento in cui si deve assolutamente capire se stare dentro o fuori. Questo implicitamente ci fa capire che molto probabilmente ci saranno da fare delle scelte. Decisioni che vanno prese in maniera ponderata, evitando di ritrovarsi a decidere in maniera avventata e correndo dei rischi.

AMORE – Paolo Fox nel suo oroscopo ha anche parlato d’amore. Venere sarà favorevole dal mese prossimo per l’Ariete con una positività che potrebbe portare a vivere tutto con maggiore forza. Giove intrigante per il Toro potrebbe portare molto presto a un progetto importante anche per quanto riguarda i sentimenti, tra questi ci potrebbe essere un cambio di stile di vita oppure la decisione di affrontare una convivenza. I Gemelli saranno costretti a cedere all’amore e lasciarsi andare visto che Venere a breve sarà all’interno del segno. Si tratta di una bella notizia ovviamente, ma attenzione perché se ci si trova di fronte alla persona sbagliata il rischio è quella di giocare e scottarsi col fuoco. Se i Pesci hanno un amore in questo momento delicato possono affrontare con grande tranquillità le preoccupazioni.



