Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2020/ Ariete, Toro, Gemelli, Vergine, Leone e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 13 marzo per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare tutti i segni partendo da Ariete, Toro e Gemelli. L’Ariete in queste giornate è in agitazione come tutti, ma ora si può guardare con grande positività al futuro in aprile. C’è un cielo che può rappresentare i sentimenti e forse questa pausa forzata di riflessione vale il tempo di questa grande passione. In questi giorni si può scoprire chi ci vuole più bene e forse capiamo che un nostro percorso di vita può essere cambiato. Venere favorevole in aprile è un elemento di forza in più. Il Toro deve pensare a complicazioni con Saturno dissonante da fine mese. La condizione riguarda un po’ tutti ma soprattutto i Toro che con Giove favorevole vogliono portare avanti un grande progetto o una convivenza o a un cambio di stile di vita imposto dal destino. I Gemelli con Venere che a breve sarà nel segno non potrà fare nient’altro che arrendersi. Ma è una bella cosa cedere all’amore e agli affetti. Proprio voi che correte dalla mattina alla sera per cercare di risolvere adesso come tutti siete costretti a una pausa forzata.

Paolo Fox, oroscopo per Cancro, Leone e Vergine

Passiamo per l’oroscopo di Paolo Fox allo studio di Cancro, Leone e Vergine. Il Cancro vive con molta ansia tutte le vicende che stiamo vivendo dall’esterno. Saturno opposto come già fa da un paio di anni invita a rivedere la situazione a livello personale. Ci vuole molta pazienza e ci vuole una grande fermezza. Molti vorrebbero allontanarsi da un progetto che si vorrebbe portare avanti anche se ci sono mille cose contro. Nell’ultimo anno c’è chi ha cambiato ruolo o gruppo e adesso si prospettano novità non appena riprenderanno le cose. Il Leone con Saturno che sta per tornare in posizione si chiede se abbia il ruolo giusto. Bisogna vedere la situazione su due fronti, il destino con la d maiuscola che non si può controllare e quello con la d minuscola di cui si occupa spesso a livello di previsioni astrologiche. In amore ci vuole pazienza. La Vergine è sempre programmata ma è inevitabile che adesso un programma salti. Quelli che hanno avuto una storia appesantita da incertezze e tensioni in questo momento devono riflettere. Da aprile o dentro o fuori. Non si potranno portare avanti situazioni che non valgono.

