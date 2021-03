Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2021/ Previsioni Leone, Sagittario e Ariete

È tempo di oroscopo di Paolo Fox anche in questo sabato 13 marzo 2021. Possiamo contare sulle previsioni dell’astrologo fornite tramite le frequenze di Radio Latte&Miele. Nello specifico, nella rubrica “Latte&Stelle” l’esperto degli astri ha affrontato ovviamente i temi che riguardano la giornata dei segni di Fuoco: Leone, Sagittario e Ariete. Pronti a scoprire cosa dovete aspettarvi?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo dal Leone dopo una settimana particolarmente impegnativa, questo week end sembra aiutare a recuperare un po’ di energia. Chi si è trovato a vivere contrasti importanti durante la giornata di mercoledì potrebbe dover affrontare qualche difficoltà nel liberarsi della tensione accumulata, ma sarà necessario lasciarsi alcune cose alle spalle per riuscire a guadagnare una maggior serenità.

Se siete nati sotto il segno del Sagittario, la seconda parte di questa settimana sembra aver visto nascere delle polemiche piuttosto fastidiose, legate ad alcune compagnie molto impegnative e poco stimolanti. Attenzione a non assumersi responsabilità eccessive.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Per completare la carrellata relativa ai segni di Fuoco, ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sull’Ariete una Luna nel segno renderà questo fine settimana ricco di energie utili per superare i disagi vissuti negli ultimi tempi. Chi si è trovato a vivere delle difficoltà in ambito familiare potrà contare su queste ore per trovare una soluzione utile a superare le questioni rimaste in sospeso.

