Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ Ariete, Leone, Sagittario: i pianeti…

Il weekend si avvia verso la conclusione. In questa domenica, cosa bisogna aspettarsi? Come andrà la giornata dei 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox, che come al solito ci dà le sue previsioni sui canali di Radio Latte Miele. Scopriamo qui come sarà la domenica dei segni di fuoco. Tutto su Ariete, Leone e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, ottima situazione astrale

Ariete, questo è il momento di pensare sia a questa domenica che alla prossima. Questi due weekend vedono in vista un ottimo transito del sole, che porterà belle novità. L’inizio della primavera, dice l’Oroscopo Paolo Fox, segnerà l’arrivo di una grande energia in supporto di grande occasioni. L’inizio di aprile promette comunque bene, grazie all’ottima situazione astrale prevista per il periodo che verrà nelle prossime settimane. Il rilancio è possibile grazie anche ad importanti trasformazioni: non avere paura di cambiare.

Leone e Sagittario, cosa aspettarsi secondo l’oroscopo Paolo Fox nella giornata di oggi?

Leone, il consiglio dell’Oroscopo Paolo Fox è: seguite il giusto corso degli eventi senza fare il passo più lungo della gamba. Ogni cosa arriverà step by step. Il cielo non è ancora pronto per azzardi particolari, dunque cercate di non andare troppo avanti, rischiereste di sbilanciarvi. In particolare, siete ancora troppo preoccupati per alcuni ostacoli di carattere lavorativo. Il periodo è comunque passeggero, quindi provate ad accettare qualche compromesso.

Sagittario, è giunta l’ora di provare a rimettersi in gioco soprattutto in vista della primavera alle porte. Non è un periodo serenissimo: da tempo siete più intolleranti rispetto a diverse condizioni della vita quotidiana, ma potete star tranquilli perché questa è una situazione temporanea. Dedicarsi ai sentimenti può essere la scelta giusta in questo momento, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

