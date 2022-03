Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

Domenica con il solito appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox. Come sarà questo giorno festivo per i 12 segni zodiacali? Ce lo dice l’astrologo, che con le sue previsioni, che come al solito arrivano dai canali di Radio Latte Miele, ci dà qualche dritta sui vari segni. Scopriamo qui quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, luna nel segno

Caro Cancro, è un periodo piuttosto positivo. La luna, in questa giornata, arriva nel segno e questo vuol dire che potrebbe portare delle belle novità. Questa luna impone attenzione particolare per i sentimenti, che dovranno essere coltivati nel modo migliore, e alcune questioni di carattere familiare. L’Oroscopo Paolo Fox dice che il fine settimana sarà comunque importante grazie ad un cielo libero. Questo periodo sarà dedicato a premiare i sentimenti veri e profondi, dunque va sfruttato al meglio.

Scorpione e Pesci, cosa prevede di l’oroscopo Paolo Fox?

Scorpione, il cielo in questo fine settimana è piuttosto interessante grazie a Sole, Venere e Mercurio in ottima posizione. Come dice l’Oroscopo Paolo Fox, questo fine settimana vi siete sentite maggiormente disponibili e comprensivi, ma nonostante la vostra predisposizione potrebbero esserci alcuni piccoli problemi. Infatti, alcuni pianeti contrari potrebbero influenzare la vostra vita con una leggera esitazione. Un consiglio: analizzate con maggiore attenzione anche quelli che sono i vostri punti deboli.

Pesci, questa domenica sarà positiva grazie a Mercurio e Giove favorevoli nel vostro segno. L’amore in questa situazione astrologica è centrale e lo è indipendentemente da quella che sia la situazione di ogni persona. Infatti, saranno giorni importanti sia per chi cerca l’amore, sia per chi ha bisogno di nuove certezze all’interno della coppia. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: approfittate del cielo estremamente positivo per rendere la vostra vita maggiormente proficua e costruttiva.

