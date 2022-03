Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ La giornata di Gemelli, Bilancia e Acquario

Una nuova domenica è appena cominciata. Sarà una giornata di relax, divertimento o tempo in famiglia per tutti, ma come andrà, indipendentemente dagli impegni? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox. L’astrologo, nel suo appuntamento quotidiano con Radio Latte e Miele, ci restituisce qualche indicazione su come sarà questa domenica per i segni di Aria. Tutto su Gemelli, Bilancia e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 14-20 marzo 2022/ Classifica: previsioni, i segni top!

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli, la voglia di amare è forte

Gemelli, in questo periodo la voglia di amare è forte, soprattutto perché i rapporti sentimentali potrebbero portarvi ad ottenere maggiori stimoli. Attenzione ad alcune questioni di carattere lavorativo: in particolare è il momento di intavolare con cautela alcune trattative in vista di maggio e giugno. Tempo al tempo: l’Oroscopo Paolo Fox vi consiglia di avere pazienza ma allo stesso tempo di non cullarvi perché i mesi passano senza accorgervene.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ Ariete, Leone, Sagittario: i pianeti...

Bilancia e Acquario, periodo difficile secondo l’oroscopo Paolo Fox

Bilancia, venite da un periodo piuttosto difficile. In queste settimane siete alle prese con una sorta di vendetta contro tutti coloro che hanno contribuito ai vostri dispiaceri, e non sono affatto pochi. Don’t worry: nei prossimi tempi le cose dovrebbero migliorare. Da maggio la situazione migliora in maniera radicale: l’Oroscopo Paolo Fox vi consiglia di gestire quindi i prossimi giorni con attenzione perché non mancheranno le occasioni per svoltare dopo un periodo negativo.

Acquario, in questo periodo non siete particolarmente tranquilli a causa dei troppi pensieri. Avete tante cose da fare che un po’ vi tormentano. La vita per voi sta cambiando: molti stanno cercando di spostarsi e trovare nuovi orizzonti lontani dalle proprie radici, per provare nuove esperienze e non essere sempre ancorati alla solita routine. L’amore cosa dice? Le coppie stabili incrementano la coesione e l’importanza dei sentimenti, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ Cancro, Scorpione e Pesci: le previsioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA