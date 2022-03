Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 marzo 2022/ Toro, Vergine, Capricorno: come andrà?

Inizia una nuova giornata. In questa domenica, sicuramente per tanti piena di impegni mentre per altri dedicata al relax, cosa possiamo aspettarci? Ce lo dice l’Oroscopo Paolo Fox attraverso le sue previsioni sui canali di Radio Latte Miele. Amore, lavoro, famiglia e non solo: vediamo come sarà la giornata dei segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno.

Oroscopo Paolo Fox: Toro, sfruttate il momento

Toro, un consiglio da parte dell’Oroscopo Paolo Fox: cercate di trovare le parole giuste per gestire al meglio alcune situazioni relazionali che vi danno noia. Potrebbero esserci rapporti contrastanti, sia da chiudere che da rafforzare: a volte le parole possono aiutare. Sfruttate il momento, sia per prendere decisioni importanti, sia per attendere l’inizio di aprile utilizzando maggiore prudenza: questo mese potrebbe portarvi belle novità.

Vergine e Capricorno, quali sono i segni al top della giornata secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Vergine, la metà della settimana è stata caratterizzata da un forte conflitto, ma adesso il passato è passato. Questo weekend, infatti, è invece il momento di dare spazio alla positività. Un consiglio dall’Oroscopo Paolo Fox: andate oltre rispetto alle persone che vi remano contro, siate razionali e superate le incomprensioni e gli ostacoli. Se avete da risolvere alcune questioni urgenti, non temporeggiate più del dovuto: a volte meglio battere il ferro quando è caldo.

Capricorno, state iniziando a liberarvi dei pesi eccessivi e questo è un bene per il vostro segno. In particolare, siete finalmente pronti a far valere le vostre idee e ad ottenere le giuste ricompense. Chi ha da portare a termine progetti o esami, è bene che provi a rimandare se la sicurezza non è proprio altissima: consiglio di Paolo Fox nel suo Oroscopo.

