Oroscopo Paolo Fox oggi 13 Novembre 2020/ Ariete, Sagittario, Pesci e…

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di venerdì 13 Novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Ariete: La presenza di diverse situazioni irrisolte potrebbe generare un po’ di nervosismo, ma presto sarà possibile ripartire. Con la fine dell’anno si potrà iniziare a sviluppare qualche interessante progetto da portare avanti con l’inizio del prossimo anno, ma bisognerà avere ancora un po’ di pazienza: ora è necessario riuscire a ristabilire l’ordine delle proprie priorità. Toro: Queste giornate sembrano essere caratterizzate da una grande ricerca di certezze. L’instabilità che da qualche tempo sembra riguardare l’ambito lavorativo potrebbe generare qualche preoccupazione, per questo sarebbe meglio riuscire a mantenersi cauti con le spese. Anche in amore potrebbe nascere qualche tensione, specialmente nel caso in cui tardino ad arrivare le conferme tanto attese.

Gemelli: Le difficoltà incontrate durante questo anno sembrano aver portato ad una crescita importante che non tarderà nel portare buoni frutti. Con l’arrivo del 2021 infatti si potrebbero materializzare molte occasioni interessanti, utili a ritrovare la voglia di mettersi in gioco. Questioni da chiarire in amore. Cancro: Le tensioni che hanno riguardato gli ultimi due anni sembrano finalmente essere sul punto di esaurirsi per dare spazio ad un biennio interessante e ricco di cambiamenti. In queste giornate però potrebbero esserci ancora delle piccole trasformazioni legate alla revisione di alcuni rapporti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Leone: secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox queste giornate invitano a mettere da parte le polemiche per concentrarsi sui propri obbiettivi. Il prossimo anno bisognerà mettere da parte le sfide per concentrarsi sul rafforzare e preservare le conquiste ottenute fino ad ora, ma si potrà riscoprire la sfera emotiva. Vergine: La fine di questa settimana invita a mettersi in gioco per cercare di ottenere qualcosa in più. Nonostante le difficoltà che qualcuno potrebbe aver incontrato, quest’anno continua a dimostrarsi benevolo e queste giornate potrebbero fornire nuove interessanti occasioni.

Bilancia: In questi giorni si potrebbe continuare ad avvertire una forte tensione dovuta ai cambiamenti in atto. Sebbene la confusione dei mesi scorsi sembra essere meno intensa, il rinnovamento previsto per l’inizio del prossimo anno potrebbe ancora incontrare qualche ostacolo: ora più che mai è necessario non demordere. Scorpione: Questa giornata sembra favorire le nuove conoscenze, permettendo di cogliere stimoli interessanti dal mondo circostante. Grazie a Mercurio favorevole si potrà contare su delle buone novità anche in campo lavorativo, ma sarebbe bene riuscire a vivere le cose con più calma senza lasciarsi coinvolgere da inutili polemiche.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il 2020 sembra aver portato alcuni importanti cambiamenti, segnando per alcuni una trasformazione che sembra aver toccato numerosi aspetti. A seguito delle riflessioni che hanno riguardato gli ultimi mesi, ora sembra essere arrivato il momento di ripartire, ma potrebbe essere necessario rivedere alcune scelte. Capricorno: Dopo i conflitti che potrebbero aver caratterizzato gli ultimi giorni, oggi sembra possibile contare su una situazione astrologica migliore. Queste ore potrebbero aiutare a trovare una soluzione ad alcune questioni rimaste in sospeso, facendo valere il proprio punto di vista.



Acquario: Con l’arrivo del 2021 finalmente sarà possibile soddisfare il grande desiderio di cambiamenti che da tempo sembra farsi sentire, sfruttando novità e occasioni, ma per ora sarebbe bene riuscire a mantenere un atteggiamento moderato. Attenzione alle spese. Pesci: Questa giornata sembra preannunciarsi un po’ sottotono. I turbamenti dovuti ad alcune situazioni poco chiare o ad alcune vicende sentimentali poco convincenti potrebbero portare qualcuno a chiudersi in se stesso, ma presto si potrà contare su un buon recupero. Con la fine di Novembre si potranno concludere le relazioni in sospeso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA