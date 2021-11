Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021/ Pesci, Acquario e Capricorno: le previsioni

La settimana si sta per chiudere ma non senza le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 13 novembre 2021. L’astrologo ha fornito le sue indicazioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa accadrà a Pesci, Acquario e Capricorno? State per scoprirlo…

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Pesci e Acquario

Ecco l’Oroscopo Paolo Fox per i Pesci. È il momento di pensare positivo, sopratutto in vista di febbraio e Gennaro dove anche una questione di tipo legale potrebbe dare risvolti positivi. Chi ha vissuto una separazione e vive troppo nel passato deve cercare di allontanarsi dai ricordi ingombranti. Sopratutto i separati da venerdì scorso hanno iniziato un nuovo percorso, sfruttate le opportunità di fine e anno e le occasioni in vista per l’anno nuovo. Attenzione alla sfera economica, forse avete speso troppo nell’ultimo periodo ed è quindi necessario maggiore attenzione. Il transito di Venere vi accompagnerà allungo, nuove opportunità in amore sono previste per i single.

In questo weekend voi dell’Acquario cercate di concentrarvi maggiormente sulla sfera amorosa. Domenica in particolare potrebbe essere una giornata ricca di risvolti. I segni d’acqua dovrebbero cercare di non opprimere troppo i nati sotto il segno dell’acquario perché potrebbe scegliere di fuggire da un momento all’altro. È necessario quindi trovare il giusto equilibrio sopratutto nella vita di coppia. Ottimi risvolti in prospettiva per i single.

Capricorno, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Capricorno. Venere in posizione positiva vi rende più tranquilli, nonostante l’amore non sia proprio la vostra proprietà attualmente. Siete più concentrati sul lavoro e sugli aspetti pratici, forse perché siete abituati a pensare prima a rendere le circostanze economiche e professionali più sicure prima di lanciarvi. Attenzione a non irrigidirvi troppo e a porre limiti inutili, sfruttate le occasioni e opportunità che il periodo può regalare.

