Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021/ Sagittario, Scorpione, Bilancia: previsioni

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox cosa hanno in serbo per Sagittario, Scorpione, Bilancia? L’astrologo le ha divulgate come al solito sulle frequenze di su Radio Latte e Miele. Che giornata sarà quella di oggi, sabato 13 novembre 2021 per questi segni? Scopriamolo subito.

Sagittario e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Apriamo l’Oroscopo Paolo Fox con il Sagittario. Qualche fastidio causato dalla luna in posizione opposta potrebbe mettervi alle strette in questo fine settimana. La fiducia per voi è importante, sopratutto nei rapporti intimi e d’amicizia, qualche fraintendimento potrebbe mettervi contro alcune persone. In amore prestate la massima cautela sopratutto in serata.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2021/ Pesci, Acquario e Capricorno: le previsioni

Questo fine settimana per gli Scorpione è arricchito da un cielo ricco e positivo, ottimo per le scelte importanti. I liberi professionisti ma anche chi è dipendente può trovare ottime soluzioni e occasioni, anche per quanto riguarda i cambiamenti e la voglia di rimettersi in gioco. In amore possono arrivare situazioni importanti nei prossimi giorni, occhio a non osare troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per la Bilancia

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox ultimamente i Bilancia un forte bisogno di parlare e chiarire determinate situazioni, sopratutto in ambito lavorativo dove il coinvolgimento e la partecipazione altrui sono una loro peculiarità. Il confronto li rafforza, ma attenzione al pericolo di incomprensioni quando ci sono più pareri in ballo. Attenzione anche in amore dove qualche discussione di troppo potrebbe destabilizzare la relazione.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

© RIPRODUZIONE RISERVATA