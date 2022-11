Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Il weekend entra nel vivo e l’oroscopo Paolo Fox ci aiuta a chiuderlo nel migliore dei modi con le sue previsioni di oggi, domenica 13 novembre 2022. Dunque, c’è solo un modo per scoprire che giornata sarà ed è proseguire con la lettura delle indicazioni fornite sulle frequenze di Radio Latte e Miele, durante la rubrica Latte e Stelle. In questo caso, però, ci soffermiamo sulla interpretazione delle stelle per Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno. Dall’amore al lavoro, passando anche dalla salute: ecco di cosa ci ha parlato l’astrologo in vista della giornata odierna…

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Ariete e Cancro

Ariete, fare le cose con calma aiuta, anche se l’oroscopo Paolo Fox si sta riferendo a un segno zodiacale che vorrebbe invece anticipare i tempi ed è anche giusto che sia così, perché da diversi mesi tutto è diventato un po’ più complicato da gestire. La cosa che però mi piace adesso, per i nati Ariete, è questo senso di speranza in vista del futuro: c’è chi si è trovato in un problema nato da vicende particolari, nate da due anni e aspetta che la giustizia faccia il suo corso. Questa attesa, alla fine, sarà ricompensata, quindi più rigore, più vigore, più visibilità sono consigliate anche oggi.

Cancro, questo è un cielo importante, con Sole, Luna, Mercurio, Venere tutti favorevoli secondo l’oroscopo Paolo Fox: è un punto a favore quello che coinvolge il tuo segno zodiacale e, tra l’altro, questo è un cielo molto passionale. Chi non capisce i tuoi slanci, chi in questo momento non asseconda i tuoi desideri, sbaglia. Questo weekend risveglia le emozioni più intriganti, ma vivere amori agitati non è consigliato, adesso.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Bilancia e Capricorno

Bilancia, meglio tenersi lontani da preoccupazioni e conflitti, avverte l’oroscopo Paolo Fox. All’apparenza sembri molto sereno, ma lo sappiamo che, già dall’estate, qualcosa non va. Anziché rimettere in gioco un’inutile competizione, spero davvero che tu voglia puntare nuovo. Dal 16 di questo mese, Venere inizierà un transito importante e quello sarà il periodo migliore per cercare un accordo. L’amore ha bisogno di emozioni forti. Attenzione a un contenzioso con un ex.

Capricorno, la stanchezza c’è, la Luna è opposta e i compromessi forse non ti piacciono. Sei una persona tutta di un pezzo, ma ogni tanto, anche per cercare di rilassarti, devi fare i conti con la realtà, spiega l’oroscopo Paolo Fox. Penso che questo sia un momento molto importante per i sentimenti e lo sarà ancora di più il mese dei dicembre. È vero che il lavoro conta e che le questioni di carattere pratico prendono tutto il tuo tempo, però avvicinarsi o riavvicinarsi a qualcuno che ti interessa, sarà quasi un obbligo, nel corso delle prossime settimane.











