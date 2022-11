Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

Si chiude un’altra settimana, ma come? L’Oroscopo Paolo Fox è in grado di fornire la risposta a questa domanda, anche per chi è nato sotto i segni di Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci. L’astrologo lo fa tramite le previsioni per la giornata di oggi, domenica 13 novembre 2022, sulle frequenze di Radio Latte e Miele, nel corso della rubrica Latte e Stelle. Dunque, se siete alla ricerca di indicazioni per capire come sarà la giornata odierna sotto diversi punti di vista, allora siete nel posto giusto, perché abbiamo raccolto le previsioni dell’astrologo per consentirvi di affrontare nel migliore dei modi questa domenica. Siete pronti a compiere allora questo piccolo viaggio?

Oroscopo Paolo Fox: la giornata di Gemelli e Vergine

Gemelli, se dovete aprire un contrasto, fatelo se ne vale la pena, per non rischiare di spendere soldi inutilmente: lo dico soprattutto a chi vuole aprire una vertenza e a chi si sente un po’ attaccato. Forse, in questo periodo, sarebbe meglio, fino alla fine del mese, farsi scivolare le cose addosso. Per quanto riguarda l’amore, è chiaro che una Venere opposta, dalla prossima settimana, sarà più difficile da gestire e i rapporti già in crisi vanno tenuti otto controllo. Forse c’è solo da evitare un po’ di insofferenza, un distacco che è diventato troppo esagerato.

Vergine, le prossime due settimane saranno di riflessione e non di azione. Chissà che qualcuno non ne approfitti per fare una pausa, un “pit-stop”: c’è da cambiare qualcosa, da sostituire qualcuno, c’è da curare un po’ di più il proprio fisico? Forse anche accettare che una situazione di lavoro ha bisogno di una revisione: chi ha successo deve scegliere se portare avanti o no alcuni progetti o comunque lasciar andare quello che non vale e altri invece dovranno modificare alcune situazioni, affinché diventino vincenti.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Sagittario e Pesci

Sagittario, a breve festeggeremo il transito di Mercuro e Venere nel tuo segno zodiacale: ecco perché sarà possibile riscoprirsi ottimisti e sorridenti. Hai già di tuo un modo molto positivo di porti nei confronti degli altri e quindi si prevede un bel successo: cosa gratificante, anche per tutti quelli che pensano di essere stati messi un po’ da parte. Tra l’altro, tu non chiedi mai consigli e, quando devi fare una cosa, segui il tuo istinto: non sbaglierai! Anche se adesso ci sarà qualche problema di accomodamento, di orari e ruoli, nell’ambito del lavoro, poi tutto scorrerà liscio e penso anzi che chi ha un contratto in sospeso, presto lo potrà riconfermare.

Pesci, sappi che questa seconda parte di novembre in arrivo sarà l’ultimo scoglio da superare, poi inizierà un periodo molto importante. Ritengo quindi che, dal 16 al 30, alcuni nativi del segno dovranno fare dei conti con delle persone che magari non sono più le stesse e chi si è sentito trascurato si ribellerà e si arrabbierà. Non dimenticare che il 2023 vedrà addirittura l’ingresso di Saturno nel segno e questo porterà una revisione positiva di tutte le relazioni. Quindi non temere se, anche da lunedì 14, qualcosa non va, perché possiamo dirlo: siamo arrivati alla resa dei conti.

