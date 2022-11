Oroscopo Paolo Fox oggi, 13 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

Una domenica di riposo forse o di sano divertimento? Cambiano le esigenze, anche tra chi è nato sotto i segni di Toro, Leone, Scorpione e Acquario. L’Oroscopo Paolo Fox di sicuro soddisfa ogni curiosità, fornendo le sue previsioni per la giornata di oggi, domenica 13 novembre 2022. Ha affrontato diverse questioni nel corso del consueto appuntamento su Radio Latte e Miele, in particolare nella rubrica Latte e Stelle. Questioni che si traducono in indicazioni per tutti i segni dello Zodiaco. Ma in questo approfondimento ci dedicheremo a quelle che riguardano appunto i quattro segni sopracitati, per scoprire su amore, salute e lavoro quali sono le novità all’orizzonte…

Oroscopo Paolo Fox: le stelle di Toro e Leone

Toro, dimentichiamo le prime due settimane di novembre! È chiaro che questo è un oroscopo generale, però c’è chi ha addirittura vissuto una crisi di lavoro oppure si è sentito attaccato ingiustamente. È meglio rilassarsi, rimandare tutto quello che non va alla giornata di mercoledì e cercare di vivere questa domenica in maniera tranquilla: un po’ di recupero fisico ci vuole.

Leone, calma e sangue freddo! Ti prenderai delle soddisfazioni e credo che già dalla prossima settimana ci sarà qualcosa di più. Sei però tra quei segni che hanno vissuto un inizio di novembre un po’ pesante: persone che non pensavi fossero contro di te si sono rivelate veramente strane nei tuoi confronti e le prime due settimane di novembre potrebbero aver messo a repentaglio anche alcune sicurezze. Meglio darsi da fare, perché dal 16 il vento torna a favore e quindi si potrà ottenere qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Scorpione e Acquario

Scorpione, il weekend presenta due giornate importanti: se hai a che fare con una persona che ti interessa, potresti avvicinarla. Sabato e domenica sono due giorni interessanti non solo per l’amore, ma anche per il proprio umore: questo riguarda tutti i nati Scorpione che vogliono vivere qualcosa di nuovo. Chissà che non ci sia già stato un viaggio o che tu abbia in mente di farlo, che tu voglia vivere un’esperienza un po’ fuori dal comune: c’è bisogno di emozioni forti in questo periodo.

Acquario, queste due prime settimane di novembre non sono state un granché oppure, anche se hai avuto un buon successo personale, ti sei sentito molto affaticato e a volte hai pensato di non riuscire a fare tutto. Venere, tra qualche giorno, permetterà un riscatto in amore, nelle relazioni e nelle amicizie ed ecco perché punterei sulla prossima settimana. Perché arrabbiarsi proprio oggi? Anzi, consiglio di farsi scivolare le cose addosso. Se un amore non va, ma non è particolarmente leso, dalla prossima settimana, anche qui si potrà fare qualcosa.











