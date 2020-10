Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2020/ Leone, Scoprione, Gemelli, Sagittario e..

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Paolo Fox di nuovo protagonista su LatteMiele per oggi, 13 ottobre 2020. E allora analizziamo i primi quattro segni. Ariete: Continuano ad esserci diverse situazioni da risolvere e la stanchezza sembra farsi sentire. Nonostante qualche buona possibilità per quanto riguarda le emozioni, questa situazione astrologica ancora non sembra consentire un totale recupero: per riuscire ad ottenere qualcosa di più sarà necessario attendere. Toro: La presenza di Giove e Saturno in aspetto favorevole, unita ad una Luna importante, sembra preannunciare alcune ore molto favorevoli per quanto riguarda le questioni lavorative. In ambito amoroso potrebbe esserci qualche difficoltà in più a causa delle difficoltà vissute nel corso della ultima settimana. Gemelli: Tra oggi e domani si potrebbero registrare importanti tensioni capaci di far scoppiare diversi conflitti. Specialmente le relazioni che si sono trovate a vivere qualche attrito durante gli ultimi tempi potrebbero incappare in brutte discussioni: per superare al meglio queste giornate sarebbe bene riuscire a mantenere toni diplomatici. Cancro: La presenza opposta di Saturno che ha caratterizzato questi due anni sembra aver suscitato importanti riflessioni che a breve potrebbero portare nuovi frutti. A partire da Dicembre, quando questa opposizione finirà, sarà finalmente possibile liberarsi delle situazioni che non è più opportuno portare avanti.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: cosa dice oroscopo di Paolo Fox

Andiamo avanti nel viaggio tra i segni zodiacali con l’oroscopo di Paolo Fox. Leone: Alcune questioni lavorative piuttosto problematiche sembrano farsi sentire: la situazione continua ad essere poco rosea, ma è necessario riuscire ad adattarsi. Vergine: Questa situazione astrologica sembra poter regalare grandi occasioni, ma per riuscire a sfruttarle nel modo migliore è indispensabile riuscire a comprendere quali sono i propri obbiettivi. Bilancia: Queste giornate sembrano garantire una buona energia utile a guardare al futuro con rinnovato interesse. Gli ultimi mesi potrebbero aver causato qualche difficoltà, portando qualcuno a soffrire alcune situazioni più del dovuto, ma ritrovare il desiderio di mettersi in gioco aiuterà a modificare questo stato d’animo. Scorpione: Queste giornate invitano a riconsiderare alcune scelte lavorative: il transito di Mercurio infatti potrebbe aiutare a sviluppare una maggior fiducia in se stessi, permettendo a qualcuno di trovare il coraggio necessario a fare delle richieste o a mettersi maggiormente in gioco.

Oroscopo di Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Completiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele con gli ultimi quattro segni. Sagittario: A causa di una situazione lavorativa piuttosto complessa, molti potrebbero trovarsi nella condizione di vivere la giornata di oggi e quella di domani in maniera molto nervosa. Per evitare scontri in ambito familiare, sarebbe bene riuscire a mantenere un atteggiamento piuttosto diplomatico. Capricorno: Una Luna favorevole sembra regalare a questa giornata un po’ di energia in più da utilizzare per riuscire a costruirsi la severità necessaria a vivere tranquillamente questo periodo. Anche sul piano fisico sembra possibile contare su un buon recupero. Acquario: Dopo un inizio settimana piuttosto pesante, ora sembra possibile riuscire a contare su qualche energia in più. Le grandi trasformazioni in atto fanno avvertire la necessità di punti di riferimento solidi. Pesci: Il bisogno di tranquillità invita a mantenersi al di fuori da situazioni che potrebbero portare qualche problema: queste giornate infatti potrebbero fare emergere alcuni contrasti, specialmente con Vergine e Sagittario.