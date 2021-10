Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 13 ottobre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Per il Capricorno grandi prospettive, da qui a cinque mesi: da Novembre, Venere inizierà un transito molto bello, quindi si possono stabilizzare le emozioni, si possono mettere a posto delle questioni burocratiche. Certo in questi giorni non sei molto soddisfatto, Sole e Marte dissonanti, ma sono pianeti veloci, per cui una certa agitazione c’è, perché non metti tanta tranquillità nella tua vira e prendi tutto di petto. L’amore può tornare nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: la Luna nel tuo segno a breve! Quindi arrivano delle giornate che io non esito a definire elettriche: l’Acquario quando è “elettrico” inizia a pensare, a ragionare, a creare, inizia a far vivere quella genialità che, in minima o grande parte quasi tutti i nati Acquario posseggono. Ragiona sui grandi numeri, non perderti nei particolari e fai progetti a lunga scadenza. La possibilità di essere visti, in questo periodo, è più alta e anche essere osservati per le cose buone che fai. Amore con Venere favorevole va avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: che succede?

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: questo segno deve puntare sulle giornate di sabato e domenica, ma anche per chiarire qualcosa che non va: ultimamente con un ex, con una situazione legata al passato, ci sono stati dei problemi. Ecco perché bisogna stare attenti: difficoltà che riguardano la casa, la compravendita di immobili o nuove iniziative per aumentare il patrimonio, sono in questo periodo raffreddate, mentre è importante recuperare un po’ di fiducia in amore. Certo che se qualcuno ti ha tradito, adesso sei pronto a fare giustizia. Anche le coppie più forti dovranno fermarsi a ragionare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA