Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 13 ottobre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro questo è un momento particolare, con questa Luna opposta. I sentimenti non sono ricambiati, oppure in questi giorni sei un po’ pensieroso per quanto riguarda il lavoro. Tutte le coppie che hanno iniziato una convivenza, o che comunque per vari motivi si ritrovano ad affrontare dei problemi, sono messi un po’ alla prova. Quindi estremamente importante per il futuro, ma un po’ stressante questa giornata, che invita anche a non eccedere con l’alimentazione e gli sforzi in generale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Capricorno, Acquario e Pesci: che succede?

Un monito per i nati sotto il segno del Leone: in questi giorni dovete mantenere il controllo: qui non sono tanto le persone attorno, quelle che frequenti ogni giorno a darti problemi, ma magari un ex, una voce lontana, un chiacchiericcio, un pettegolezzo. Ecco, se ci sono situazioni poco chiare è probabile che tu voglia chiarirle anche in maniera piuttosto tenace, schietta, sincera, perché tu sei fatto così. Per come conosco i nati Leone, è inutile dire che bisogna lasciar correre perché tu poi le cose le affronti di petto, però vale la pena di indirizzare le tue energie verso qualcosa di positivo, per cui non perdere tempo con chi non merita la tua attenzione e ricorda invece che Venere è in aspetto particolarmente interessante: ecco perché bisogna essere acuti e tempisti anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Sagittario in amore, Bilancia e Scorpione…

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come stai riprendendo quota, ma non escludo che in questi giorni tu sia talmente stanco, anche perché ti occupi di troppe cose, della famiglia, della casa, del lavoro, da aver bisogno di un attimo di relax. Allora ti chiedo: com’è andato il fine settimana? Perché quest’ultimo è stato un fine settimana “test”: sapete che io parlo spesso delle giornate test, in cui abbiamo dei pianeti talmente pesanti, che se c’è qualcosa che non va salta fuori. Quindi se è successo qualcosa di particolare, magari c’è stato un disagio nelle giornate di sabato e domenica, speriamo che questo disagio non si ripresenti nel prossimo weekend, perché qui abbiamo un oroscopo che, soprattutto nei fine settimana, porta qualche incertezza. O devi fare troppe cose o in questi ultimi tempi ti sei ritrovato, tuo malgrado, contro qualcuno in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021/ Cosa accade a Cancro, Leone e Vergine?

© RIPRODUZIONE RISERVATA