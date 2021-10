Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 13 ottobre 2021 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox vive un mercoledì un po’ faticoso, ma io credo sempre che la Bilancia sia a metà fra coloro che sono sospesi fra il desiderio di trasgredire e il desiderio di vivere una vita regolare. Tanti Bilancia hanno, da questo punto di vista, una “doppia vita”, perché magari sono molto attenti in famiglia, sono propensi al matrimonio, vivono delle relazioni di lavoro molto stabili, poi però, privatamente, si danno alle follie, perché questo è un segno d’aria: è vero che la Bilancia vuole vedere tutto equilibrato, però ogni tanto salta il desiderio di fare delle cose diverse dal solito. Questo è un mese che può spingerti verso soluzioni sagge, con Venere favorevole, con Sole e Marte in transito nel segno e se qualcuno ha cercato di metterti in mezzo a una questione poco chiara, sappi che ne uscirai a testa alta. Attento a commedie e commedianti.

Scorpione: cerca di recuperare forze in questa giornata di mercoledì, perché poi giovedì e venerdì avremo una Luna meno chiara. Ami ancora una persona? Le storie che sono nate nel mese di settembre dovrebbero continuare. Tutti i pianeti ti tengono per mano, fanno una sorta di cerchio positivo attorno alle questioni sentimentali e familiari, anche se tu te la prendi un po’ troppo per tutto. È un momento in cui sei un po’ diffidente nei confronti dei sentimenti ma solo se hai avuto una separazione nel passato. Approfitta di questo cielo per liberarti di un peso, ricordando che sabato e domenica saranno due giornate sì.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo l’Oroscopo Paolo Fox: torna la voglia di amare: se questa voglia di amare è ricambiata, nessun problema, ma potresti magari esserti innamorato di una persona che sta lontana, che ha qualche problema legato al suo passato, mentre nelle coppie di lunga data invito alla cautela sabato e domenica, per cui se ci sono dei problemi, bisogna risolverli subito. Fatto sta che comunque i Sagittario stanno cercando, non dico la felicità, ma comunque la serenità in amore: ecco perché se il partner è giusto si va avanti, altrimenti si volta pagina.



