Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: sentimenti…

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, le previsioni di Oroscopo Paolo Fox per il 13 ottobre

Anche in questo giovedì ci fanno compagnia le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox che ci indica la strada per la giornata. Per l’Ariete c’è una Luna interessante anche se in generale è un periodo un po’ tosto con tante opposizioni di pianeti. Per il Toro in questo momento è particolarmente importante l’amore, anche se forse alcune storie hanno vissuto uno stop definitivo proprio nel mese di agosto. Per i Gemelli c’è la Luna nel segno e tante emozioni. Ci sono tanti impegni e forse anche un po’ di stanchezza per questo segno, ma in generale sembra il periodo giusto per fare richieste. Infine il Cancro: dopo un periodo molto tosto, le cose vanno meglio. Forse qualcuno si è innamorato, magari di una persona conosciuta da poco…

Oggi abbiamo una Luna interessante ma questo in generale è un periodo un po’ tosto con delle opposizioni planetarie e a volte ci si sente nell’occhio del ciclone con tutte le pressioni addosso. Infatti ogni volta che si fa una scelta, c’è sempre un ostacolo da superare. Spesso cerchi proprio tu una ragione di vita nella lotta e nel conflitto: queste battaglie, alla fine di tutto, saranno positive dice l’Oroscopo di Paolo Fox, anche in amore.

Molti di voi si staranno accorgendo di quanto sia importante amare. Le storie che da tempo erano in piedi solo per il quieto vivere, probabilmente ad agosto hanno avuto uno stop definitivo e forse è meglio lasciarsi indietro qualcosa che non va come dovrebbe. Le relazioni che invece vanno ancora avanti oggi sono importanti. In questo momento, se c’è organizzare un incontro o portare avanti un progetto, sarà meglio muoversi prima del 24 ottobre, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Questa è una giornata importante. Avere la Luna nel segno significa avere il cuore pieno di emozioni. Il vostro problema sono i tanti impegni. Infatti anche chi non lavora spesso ha tanti impegni, perché deve correre da un lato all’altro per risolvere problemi. Sul lavoro, i liberi professionisti adesso hanno tante cose in ballo e c’è addirittura chi non riesce a vedere il partner quanto vorrebbe e quindi questo potrebbe portare problemi in amore. Tante situazioni sono rimaste in sospeso, proprio perché stai correndo e cerchi di fare tutto nel più breve tempo possibile, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Fare delle richieste ora è importante perché i pianeti lo permettono!

Più ci avviciniamo alla fine del mese e più le cose vanno meglio, anche in amore. Potrebbe esserci addirittura qualche Cancro innamorato di una persona conosciuta da poco. Infatti a questo segno capita spesso di pensare “non voglio più innamorarmi, ho sofferto troppo!” ma poi il destino, in qualche modo ci mette lo zampino e ci fa tornare sui nostri passi, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Adesso è raccomandata attenzione alle coppie che hanno avuto problemi nel recente passato: le incomprensioni possono essere superate solo se c’è volontà da parte di entrambi.

