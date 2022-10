Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: Luna e…

Questo giovedì lo affrontiamo come al solito con le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. Il Leone vive una giornata utile, con una Luna favorevole e Venere anche in buona posizione. Per questo segno forse c’è una bella emozione da vivere ma è il caso di sfruttarla ora e non attendere il 24. Giornata un po’ sottotono per la Vergine, che vede tanta approssimazione in cui lo circonda e questo atteggiamento porta ad innervosirsi. Per la Bilancia la giornata parte con la Luna favorevole e chi sta affrontando una crisi o l’ha superata, ora si sente finalmente meglio. Lo Scorpione vive un ottobre migliore con tanti pianeti favorevoli. Sul lavoro, però, forse c’è qualche piccolo problema che potrebbe essere risolto dopo il 24.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, la Luna

Leone, questa è una giornata utile con la Luna favorevole e una Venere piuttosto intrigante. Adesso è il momento giusto di fare cose o parlare, almeno entro il 24 del mese, perché poi le stelle non saranno più così positive e tutto sarà più pesante. Dunque risolvere dissidi è più facile adesso che dopo. Chi ha una bella emozione da vivere, deve sfruttarla. Fine settimana interessante, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Per la Vergine questa è una giornata un po’ sottotono nella quale devi stare attento a qualche provocazione. Questo segno vorrebbe avere a fianco persone efficienti quanto lui stesso, ma non tutti sono pronti a scarificarsi pur di portare avanti le cose al meglio come fanno invece i nati sotto queste stelle. L’approssimazione che ti circonda, la noncuranza o addirittura nullafacenza degli altri, potrebbe crearti qualche svantaggio e soprattutto annoiarti o farti arrabbiare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia e Scorpione, l’amore…

Per la Bilancia la giornata parte bene con la Luna favorevole. Chi è uscito da una crisi esistenziale o da un momento di forte disagio ora sente di essere una persona nuova. Questa capacità di cercare nuove prospettive e nuove sfide è una virtù stuzzicante perché i Bilancia che erano un po’ insicuri adesso si sentono meglio e sono pronti a scendere in scena, forse anche in maniera inaspettata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Il fatto di ritrovarsi ed essere più forti giova anche per l’amore.

Scorpione, settembre è stato difficile ma questo mese di ottobre va molto meglio, con tanti pianeti che invaderanno il tuo segno. Per questo bisogna occuparsi un po’ di più del proprio benessere: ottobre potrebbe essere un mese molto bello per i sentimenti, o part-time, o più seri: come volete voi! Sul lavoro, qualche ritardo è possibile, o magari situazioni che dovevano nascere a settembre e sono state rimandate, oppure c’è un cambiamento di squadra che va affrontato, dice l’oroscopo di Paolo Fox. Se ne riparlerà dal 24 ottobre.











