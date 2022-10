Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci…

Come sarà questo giovedì 13 ottobre? Ce lo dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sagittario sta vivendo un momento di confusione ma le cose potranno andare meglio nel weekend, soprattutto in amore. Anche per il Capricorno non è tutto chiaro e semplice, nonostante sia proprio questo segno a mettersi spesso nel caos con nuove sfide da affrontare. Per l’Acquario, se qualcosa non va in amore, è il periodo giusto per dire le cose: meglio farlo ora che a fine ottobre. I Pesci, invece, vivono un momento migliore dopo un duro mese di ottobre: adesso le cose vanno meglio e c’è maggiore forza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro: sentimenti...

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario e Capricorno, c’è confusione

Forse tra oggi e domani ci sarà un po’ troppa confusione nella tua vita. Tra sabato pomeriggio e domenica, si possono risolvere alcuni contenziosi d’amore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Tra oggi e domani però fai attenzione a quelle sensazioni strane che ti fanno vivere male. Se ti senti soffocato in un rapporto oppure se pensi di non avere le giuste sensazioni, prova a liberartene. È vero che esci da un settembre che ti ha spiazzato e ora bisogna ripartire, ma fallo nel modo corretto.

Oroscopo Branko oggi 13 ottobre 2022/ Le previsioni per i 12 segni zodiacali

Vivi un momento di confusione creata dal caos che forse tu stesso hai voluto. Questo segno ama le sfide, non vuole distrarsi ma anzi, rimanere sempre focalizzato su quello che è l’obiettivo e dunque accetta spesso sfide anche quando è nel pieno del caso. Attenzione però a chi c’è al proprio fianco. Ci sono pianeti contrari che invitano proprio a stare attenti alle persone al proprio fianco. Queste stelle invitano ad essere cauti. Soluzioni sono in arrivo alla fine del mese,, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, le stelle di ottobre…

Se qualcosa non va in amore, è il caso di parlare ora! Soprattutto se, per troppo tempo, hai fatto finta di nulla. Questo infatti è il periodo giusto per dire le cose perché provoca emozioni e ritorni di fiamma. Invece la fine di ottobre potrebbe essere un po’ complicata. Forse un’incomprensione o una frase detta male ora potrebbe essere spiegata mentre poi potrebbe diventare una montagna da scalare. Serie complicità con le persone al proprio fianco, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo domani 13 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Settembre è stato un mese da dimenticare e addirittura c’è chi ha vissuto un piccolo dispiacere eppure le stelle di ottobre promettono un recupero! Se hai perso un riferimento, forse sei stato male. Adesso però sei più forte perché dentro di te hai accettato l’assenza di una persona. Attenzione ai contrasti nei rapporti con Gemelli e Sagittario. Impegnarsi ora produrrà un effetto benefico alla fine del mese, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA