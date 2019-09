OROSCOPO PAOLO FOX/ Oggi 13 settembre 2019: Toro, Bilancia, Capricorno, Pesci

Oroscopo oggi venerdì 13 settembre 2019

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista anche per oggi, 13 settembre 2019, sulla stazione radio LatteMiele. Il noto astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle, andiamo a vedere cosa ha raccontato segno per segno. L’Ariete vive un momento buio, ma nonostante questo è pronto a un recupero che può nelle prossime settimane aprire a una crescita non da poco. Il Toro si trova pronto a vivere delle novità interessanti nel campo del lavoro e dell’amore. I Gemelli potrebbero vivere alcune discussioni in amore, con l’obiettivo di chiarire tutto il prima possibile. Il Cancro vivrà un fine settimana con degli spunti interessanti. Il Leone si aspetta qualche discussione dal punto di vista familiare. Tutto si risolverà presto, ma comunque un po’ di cautela non farà male. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Voltiamo pagina e per l’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: nonostante non sia nulla di eccessivamente preoccupante, bisogna aspettarsi qualche discussione a livello familiare. il tutto si risolverà al più presto, si consiglia comunque un po’ di cautela. Giove nel segno a partire da novembre garantisce diverse novità. Vergine: da domani si avrà la Luna in opposizione, si potrebbe avere qualche ostacolo. Bilancia: è un periodo in cui si ha davvero qualcosa da dire e probabilmente c’è bisogno di presentare il conto a qualcuno, cautela. Scorpione: si è recuperato l’ultimo periodo di questa estate, si avvicina all’autunno con una grande voglia di buttare tutto all’aria. C’è voglia di chiudere i ponti con qualcuno per essere tranquilli, questi moti d’animo sono frequenti nei segni come questo. Si è delle persone tranquille, ma se si perdono le staffe sono guai per chi è attorno, nonostante l’aggressività però si ha un cuore tenero.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Andiamo a vedere per l’oroscopo di Paolo Fox quanto detto per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è molto ottimisti, ma dall’inizio di settembre si sta vivendo qualche preoccupazione e conflitto. Sono giornate un po’ ostiche da seguire, la seconda parte del mese sarà migliore e già da sabato sarà un periodo favorevole. Capricorno: è un periodo di conferme, se prima non arrivavano questo è il momento giusto nonostante il segno sia un po’ statico ultimamente. Qualcuno ha fatto un passo falso oppure si è liberato un posto, qualunque sia l’opportunità è arrivato il momento di dire sì sul lavoro. Acquario: si possono sfruttare nuove opportunità, che saranno più convincenti man mano che ci si avvicina al 2020. Pesci: il 2020 sarà un anno favorevole, ma per adesso potrebbe esserci qualche sbandamento. Dopo il 15 le cose andranno sicuramente meglio, favorite le nuove intuizioni grazie alla Luna nel segno. Ciò che adesso appare incomprensibile potrebbe essere più chiaro a partire dal 6 ottobre, mentre in amore ci vuole maggiore complicità.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: nonostante sia stato un periodo piuttosto buio, c’è aria di ripresa: è arrivato il momento di cercare di rimettersi in gioco. La Luna arriverà nel segno a partire da domenica, bisogna aspettarsi delle novità. Toro: è un periodo in cui c’è voglia di vivere delle novità sul fronte lavorativo e sentimentale, bisogna aspettarsi però qualche rivoluzione già a partire dal week end. Gemelli: se ci sono delle discussioni in amore si consiglia di chiarire il più presto possibile, domani si potrebbero vivere dei momenti un po’ altalenanti, si è un po’ lunatici. Cancro: per gli amici del Cancro sarà un fine settimana ricco di spunti, bisogna sfruttare al meglio ciò che le giornate hanno da offrire.



