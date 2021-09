Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2021/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox accompagnano anche in data odierna il risveglio di tutti gli appassionati di astrologia. In questo focus specifico andremo ad analizzare i segni di Aria e le indicazioni fornite dal celebre astrologo agli ascoltatori di Radio Latte e Miele. Siete impazienti di scoprire che cosa prevedono gli astri per i segni Acquario, Bilancia e Gemelli per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 13 settembre 2021? Non resta dunque che proseguire nella lettura del presente articolo e vedere se le stelle vi saranno amiche.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Bilancia le previsioni del giorno

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario è il seguente: stai vivendo una fase strana. I sentimenti sono al bando, si vive alla giornata. Sei preoccupato per i soldi, per il lavoro. Chi è libero professionista vorrebbe fare probabilmente qualcosa di più. Talvolta ti viene la voglia di buttare tutto all’aria, tanti sono avvelenati con le spese di troppo e le tasse da pagare. Devi portare avanti dei progetti, ma ti servirebbe una piccola spinta.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Marte entrerà nel segno dal 15: tutto sommato è un buon Marte, perché si troverà ben presto in aspetto buono con Saturno e più avanti con Giove. Entro ottobre arriverà una bella conferma. Questo Cielo consente di dedicarsi a se stessi e alle persone amate.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

I Gemelli concludono l’appuntamento dell’oroscopo Paolo Fox con i segni d’Aria. Hai ancora la Luna opposta, che da domenica pomeriggio ha annunciato una perdita di pazienza. Hai bisogno di conferme, in questi giorni potresti prendertela con chi non te ne dà. Inizio di settimana confuso, il cambiamento necessario è in atto: questa è una buona notizia per tutti coloro che, finita una storia d’amore, desiderano cominciarne subito un’altra.

