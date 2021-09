Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Si rinnova l’appuntamento quotidiano con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli appassionati dell’astrologia. In questo approfondimento, concederemo ampio spazio ai segni di Fuoco, con le previsioni dell’astrologo lette a Radio Latte e Miele. Siete ansiosi di conoscere cosa riserverà la giornata odierna, lunedì 13 settembre 2021, ai nati Leone, Sagittario e Ariete? Non vi resta allora che scorrere verso il basso per leggere le parole pronunciate da Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e del Sagittario?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno del Leone recita quanto segue: “Questo Cielo è utile, la Luna è in buono aspetto. Le attività di carattere pratico sono minate dalle finanze instabili, ma non vorrei che questa situazione condizionasse i sentimenti. Rischi di vivere tutto con una strana apatia, noia: devi fare i conti con una certa agitazione interiore”.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 settembre 2021/ Classifica segni Top: cancro...

Passiamo adesso alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox dedicate a chi è nato sotto il segno del Sagittario. La prima cosa da fare è innamorarsi al più presto, visto che a ottobre Venere sarà nel segno. Fai progetti d’amore, perché, per quanto riguarda l’attività, si va avanti a spinta. Non c’è un blocco, ma probabilmente bisogna lottare un po’ per avere un posto che è stato preso da qualcuno. In tal senso, il prossimo sarà un mese maggiormente complice.

Ariete, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo l’oroscopo Paolo Fox dei segni di Fuoco con l’Ariete. Sei un segno di Fuoco, quindi goditi questa ottima Luna. Sei un po’ troppo agitato per via di un progetto che sta per iniziare e non sei convinto possa andare bene? Questo perché Marte va in opposizione da mercoledì e già all’inizio di settembre ci sono state delle tensioni. Vai verso un futuro migliore, ma sempre da combattente. Tra un paio di mesi ci sarà finalmente una svolta, ancor più nel mese di maggio 2022. Il tempo passerà velocemente, ci saranno più cose da fare.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA