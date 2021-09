Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

L’oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni anche quest’oggi tengono compagnia a tutti gli appassionati di una materia, l’astrologia, tanto imperscrutabile quanto, in realtà, indicativa del destino quotidiano di ciascuno di noi. In questo approfondimento ci occuperemo dei segni d’Acqua, per mezzo delle indicazioni fornite dall’astrologo stesso in occasione del suo intervento su Radio Latte e Miele. In particolare, che cosa prevedono le stelle per i nati Scorpione, Cancro e Pesci per la giornata di oggi, lunedì 13 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox, cosa dicono le stelle per Scorpione e del Cancro?

L’oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione recita: “Le passioni tornano protagoniste. Venere è nel segno, ma è strana, perché guardata male da Giove, Saturno e Urano. Dovete capire se il vostro amore vale oppure no. Se c’è stata incomunicabilità o vi siete mostrati arrabbiati con una persona, dovete chiarire. Chi è sposato potrebbe essere attratto da una relazione esterna. Attenzione a non combinare caos”.

Chi è nato sotto il segno del Cancro cosa deve aspettarsi? Venere è importante, però cosa è accaduto nella seconda parte di agosto? Se vi siete ritrovati contro qualcuno o avete fatto una serie di dispetti, dovrete tornare a miti consigli. Settimana tranquilla, ma, se avete una professione libera, potreste essere coinvolti in progetti part-time importanti per la fine dell’anno.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Terminiamo l’oroscopo Paolo Fox circa i segni d’Acqua con i Pesci. “Grande rinascita, soprattutto da mercoledì. Marte non sarà più opposto, Venere sarà attiva. Chi ha vissuto una complicazione si sente più energico. Segnali di ripartenza per lavoro e relazioni interpersonali. Non pensare al passato. L’esigenza di approfondire certi rapporti in famiglia è diventata essenziale. Non è facile stare dietro a tutte le cose che devi fare, magari qualcuna rimandala. Il prossimo week-end sarà sentimentalmente molto caldo”.

