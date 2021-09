Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2021/ Previsioni Vergine, Capricorno e Toro…

Questo secondo lunedì del mese di settembre non può prendere il via senza le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti gli amanti dell’astrologia. In questo approfondimento ci occupiamo dei segni di Terra e delle indicazioni fornite dall’astrologo nell’abituale appuntamento sulle frequenze di Radio Latte Miele. In particolare, cosa prevedono le stelle per i nati Toro, Vergine e Capricorno per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 13 settembre 2021?

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021/ Leone, Sagittario e Ariete: amore e salute

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per i nati sotto il segno della Vergine e del Capricorno?

L’oroscopo Paolo Fox che riguarda il segno della Vergine è il seguente: potrebbe essere arrivato un incarico, una responsabilità, che non ti devono spaventare, in quanto puoi affrontare una sorta di rinascita segnata in amore da Venere favorevole. Coloro che hanno una storia importante la devono portare avanti, gli altri devono mettersi in gioco: bando al pudore, fai la prima mossa.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 13-19 settembre 2021/ Classifica segni Top: cancro...

Per il Capricorno i sentimenti sono importanti. Sei un segno spartano, asciutto nel dare amore, ma sei anche presente e dai molta sicurezza. Chi ha a che fare con te, sa che se ha bisogno ci sei e che hai un atteggiamento paterno verso chi ami. Forse sei troppo severo: sii più morbido nella gestione dei sentimenti. Tanta stanchezza per le troppe responsabilità piovute addosso. Dal 14 pomeriggio la Luna nel segno porterà alcune emozioni in più.

Toro, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Chiudiamo l’approfondimento dell’oroscopo Paolo Fox inerente ai segni di Terra con il Toro. Inizi questa settimana borbottando, ma non sul lavoro, dove bisogna comunque mettere a posto tante cose, facendo forse selezioni accurate. In amore i sentimenti sono un po’ sotto pressione: chi ha osato disobbedirti venerdì 10 e sabato 11 settembre? Questa situazione sentimentale diventa un po’ pungente.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 settembre 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA