Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: il periodo…

Cominciamo la giornata con l’Oroscopo Paolo Fox. Per l’Ariete è un periodo di grandi scelte, forse anche dolorose. Un po’ di stanchezza c’è e anche qualche tensione: Giove però è nel segno e lo resterà Per il Toro, anche, ci sono scelte drastiche da fare con ripensamenti e tensioni, non senza qualche preoccupazione anche in amore. I Gemelli hanno un momento favorevole per il lavoro e i contatti ma dovranno ora chiudere le questioni aperte. Occhio anche all’amore.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, periodo di scelte

Ariete, questa giornata si prospetta interessante all’interno di un periodo di grandi scelte e grandi decisioni. Potresti aver fatto una scelta dolorosa o comunque impegnativa in questi giorni pur di liberarti di un problema. Il tuo segno forse è un po’ stanco: questo è un anno che libera da tante tensioni. Giove è nel segno e lo resterà anche il prossimo anno e le stelle proteggono i sentimenti. Forse l’unico neo del periodo sono i soldi, vista l’opposizione di Mercurio che comunque alla fine del mese sarà allentata e meno presente, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, il lavoro…

Toro, questo è un periodo in cui devi fare delle scelte drastiche. C’è una grande trasformazione in corso, da quattro o cinque anni, da quando Urano ha iniziato un transito nel segno piuttosto importante. Ci sono ripensamenti e tensioni accumulate nel tempo, quindi ora vuoi avere tutto chiaro e a disposizione. Negli ultimi anni hai vissuto delle preoccupazioni, o forse dei rapporti non ti soddisfano più, spiega l’Oroscopo Paolo Fox.

Gemelli, la giornata procede piuttosto spedita. Le stelle del 16 e del 17 sono interessanti perché la Luna sarà nel segno: i problemi ci sono, ma voi li affrontate quando arrivano ed è il vostro grande vantaggio, perché non vivete sempre in ansia. Inoltre Giove è favorevole per il lavoro e i contatti. Il discorso amore invece non è molto felice, spiega l’Oroscopo Paolo Fox: chi non ha una storia, forse non la cerca, chi ha una relazione forse vorrebbe delle garanzie. Attenzione alle questioni aperte sul lavoro.

