Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti

Questo martedì inizia con l’Oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni. Il Cancro sta vivendo un periodo migliore dopo la fase di blocco che sta lasciando il passo ad una situazione di rinascita con tanti progetti e programmi per il futuro. Il Leone invece ha Giove dalla loro parte e per questo anche le critiche scivolano addosso: questo cielo è molto importante anche per l’amore. La Vergine invece vivrà tre giornate importanti dove anche l’amore potrà rinascere.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, oltre la tensione

Cancro, la fase di tensione e di blocco, che è stata più evidente dal maggio di quest’anno, piano piano lascia il passo a una situazione migliore. Attorno a te, delle persone non sono più le stesse o magari proprio tu vorrai cambiare perché stai rinnovando tutta la tua vita. Progetti o programmi nuovi possono essere lanciati: questo dà certamente un brivido e un’emozione. Ogni partenza porta con sé speranze e insicurezze, rivela l’Oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, l’amore…

Leone, Giove è sempre dalla vostra parte ma se ora avete qualche problema di tipo tecnico, economico e burocratico, sappiate che è colpa degli ultimi anni poco performanti. In questi giorni le persone che ti criticano non avranno vita facile, non solo perché tu accetti i rimproveri solo da persone qualificate ma perché le critiche ti scivolano addosso. Questo è un cielo molto importante per l’amore: chi ha già incontrato una bella passione ad agosto può rinnovarla, rivela l’Oroscopo Paolo Fox.

Vergine, per te tre giornate importanti. C’è un grande stress: fra maggio e giugno questa preoccupazione per il lavoro ha portato anche un momento di stanchezza fisica ma soprattutto una sorta di allontanamento dai sentimenti, spiega l’Oroscopo Paolo Fox: adesso è ora di recuperare! Venere è nel segno e questo è molto importante. Il cielo dà spazio a progetti e anche ai sentimenti positivi.

