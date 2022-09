Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il martedì

L’Oroscopo Paolo Fox ci dà indicazioni per la giornata appena iniziata. Il Capricorno vivrà giorni importanti con il lavoro al centro delle attenzioni: l’esperienza sarà importante anche in vista del futuro. L’Acquario vivrà invece una giornata interessante in cui però bisognerà fare attenzione a certe relazioni. Per i Pesci, l’amore è importante: bisogna verificare storie nate da poco e chi ha sofferto in passato ora non vuole ricadere in errore.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno giornate interessanti

Capricorno, cominciano ora tre giornate interessanti: adesso ti ritrovi al centro di una situazione molto importante per quanto riguarda il lavoro. Il meglio lo avremo nella primavera dell’anno prossimo, promette l’Oroscopo Paolo Fox. Tra settembre e aprile 2023 molti dovranno fare delle scelte anche un po’ pesanti da sopportare: l’esperienza conta e quello che stai facendo adesso sarà una sorta di esperimento in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, l’amore…

Acquario vivrà una giornata che parte in maniera interessante. Questo è un periodo di prova per alcune relazioni: quelle che sono sopravvissute a un agosto pesante, stanno decisamente meglio. Sono però giorni pesanti dal punto di vista di alcune situazioni particolari: qualcuno dovrà aiutare un amico che ha avuto un problema o fare un reso. In questi giorni un po’ di nervosismo c’è, ma per motivi banali.

Pesci, questo cielo porta con sé una bella forza. L’Oroscopo Paolo Fox consiglia: essere un po’ cauto in amore, perché questa Venere in opposizione ogni tanto ti rende vittima di pensieri strani. Le storie nate da poco sono da verificare: chi ha sofferto in passato non vuole ricadere in un errore.

