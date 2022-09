Oroscopo Paolo Fox, oggi 13 settembre 2022/ Stelle di Bilancia, Scorpione, Sagittario

Questa giornata inizia con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Per la Bilancia c’è stato un periodo di forte crisi in cui tutto è stato messo in discussione ma ora si viaggia verso la serenità. Lo Scorpione è preoccupato dalle vicende familiari poco chiare: bisogna non essere troppo impulsivi. Per il Sagittario, l’amore è cauto e forse c’è qualche problema. Sul lavoro invece situazione in evoluzione.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, forte crisi

Bilancia, hai dovuto affrontare una forte crisi: questa situazione parte dal 2020. Negli ultimi due anni hai dovuto rivedere tutta la tua condizione: psicologica, fisica e nei rapporti con gli altri. L’Oroscopo Paolo Fox dice che hai fatto dei grandi passi in avanti verso la serenità. Questo è un periodo che ti fa capire quanto sei forte ma ora sei nella fase in cui devi trovare nuove alleanze.

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, la giornata

Scorpione, le questioni di lavoro non ti preoccupano ma le vicende familiari poco chiare sì. Le acque si sono un po’ agitate nel mese di agosto ma adesso bisogna cercare di farle tornare tranquille. Sei un segno governato da Marte e spesso hai dubbi ma non solo. L’Oroscopo Paolo Fox dice: cerca di non essere troppo veemente e impulsivo.

Sagittario, Giove ti protegge e per questo puoi andare bene. Il lavoro è già in vista e c’è chi pensa già al 2023 come a un anno di grande evoluzione, con nuovi accordi e nuove soluzioni. L’amore è un po’ più cauto: probabile che ci sia qualche problema. Ad esempio se c’è troppo da fare, bisogna dividere con molta attenzione le singole responsabilità.

