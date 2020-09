OROSCOPO PAOLO FOX, OGGI 13 SETTEMBRE/ Segni di Fuoco, Terra, Aria e Acqua

Tornano anche oggi, domenica 13 settembre 2020, le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Su Radio Latte e Miele, l’astrologo si occupa approfonditamente dei segni di Fuoco. A partire dal segno dell’Ariete: nonostante questa giornata non sembri partire nel migliore dei modi, con il passare delle ore si potrà apprezzare un notevole miglioramento che aiuterà a maturare una buona energia, particolarmente utile per apprezzare al massimo i sentimenti. Incontri favoriti. Nati Leone? La situazione astrologica di queste ore sembra regalare grandi possibilità sul piano emotivo e sentimentale. Durante queste ore si potrà contare su un fascino particolare, molto utile ad ottenere l’attenzione altrui. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: durante questa giornata sarà possibile contare su una buona energia. Chi si è trovato a vivere qualche difficoltà all’interno di un rapporto di coppia, stasera potrà finalmente apprezzare un netto miglioramento. Emozioni in arrivo.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: SEGNI DI TERRA

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domenica 13 settembre. Toro: alcune questioni ancora non ben definite riguardanti i rapporti familiari o una relazione potrebbero portare questa giornata a trascorrere all’insegna della confusione. Per riuscire a sopportare al meglio queste ore si raccomanda cautela. Capitolo Vergine: Giove e Saturno in ottimo aspetto sembrano regalare a questa giornata una notevole dose di energia, utile a progettare qualcosa di nuovo riguardante il futuro. Sul piano lavorativo, le iniziative nascenti potranno contare su ottime possibilità, e anche l’amore sembra essere favorito. Dopo i rallentamenti degli ultimi mesi sembra finalmente possibile ripartire. Chiusura per il Capricorno: la presenza di Mercurio in aspetto dissonante sembra indicare ancora qualche difficoltà legata all’aspetto economico. Dopo un Agosto molto pesante, la situazione sembra comunque andare a migliorare e presto si potrà contare su una situazione migliore. In amore buone possibilità a partire dal pomeriggio.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: SEGNI D’ARIA

Focus sui segni d’Aria per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. In questa domenica 13 settembre i Gemelli l’importante transito che Mercurio sta compiendo all’interno del segno sembra regalare qualche risorsa in più, stimolando fantasia e creatività. Queste ore potrebbero portare qualche buona idea sul piano lavorativo: attenzione a metterle a frutto nel migliore dei modi. La Bilancia dopo un Agosto piuttosto difficile, ora sembra possibile riuscire ad apprezzare un certo miglioramento, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale: per riuscire ad apprezzarlo al meglio sarebbe bene evitare complicazioni e aprirsi al dialogo. Nonostante un lieve nervosismo iniziale, questa giornata potrà regalare discrete soddisfazioni. L’Acquario chiude la rassegna dei segni d’Aria: la giornata di oggi sembra trascorrere all’insegna della pressione e del malumore. Sul piano sentimentale sembrano esserci ancora molte situazioni da risolvere, specialmente nel caso in cui siano state fatte scelte non condivise. Anche l’aspetto economico sembra richiedere qualche attenzione in più.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: SEGNI D’ACQUA

Non poteva mancare un approfondimento dedicato ai segni d’Acqua nelle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox in questa domenica 13 settembre 2020. Cancro: la presenza di Giove e Saturno in opposizione sembra ancora indicare la presenza di alcune difficoltà da affrontare, specialmente sul piano lavorativo. Anche in amore sembrano persistere alcune perplessità. Per i nati Scorpione la giornata di oggi sembra presentarsi abbastanza serena, ma durante il pomeriggio si potrebbe registrare qualche malumore dovuto ad alcune incomprensioni che potrebbero causare incertezze e perplessità. Chiude lo Zodiaco, e le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, il segno dei Pesci: questa giornata sembra essere piuttosto positiva, specialmente per quanto riguarda il piano emotivo: le situazioni nate durante il mese di Agosto sembrano meritare di essere portate avanti. Grande affinità con Scorpione e Cancro.



