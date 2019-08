Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 14 agosto 2019: Leone, Vergine, Bilancia, Toro

Oroscopo di oggi mercoledì 14 agosto 2019

Come ogni giorno anche oggi, mercoledì 14 agosto 2019, torna l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. La consueta rubrica Latte e Stelle ci ha parlato segno per segno della giornata. Andiamo a vedere cosa ha detto. Il Toro vive un periodo non molto effervescente, ma deve stare tranquillo perché a partire dalla seconda parte del mese le cose dovrebbero improvvisamente impennarsi. Il Cancro deve fare il minimo indispensabile, pensando a curare le relazioni con gli altri. Il Sagittario è davvero molto motivato, ma nonostante sia spirituale deve lanciarsi in situazioni che possono portare alla crescita personale. I Pesci vivono una settimana molto redditizia con la voglia di reagire. Attenzione però perchè alcuni rapporti si devono rivedere molto in fretta. Clicca qui per l’oroscopo della settimana.

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Partiamo con lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: L’unico problema potrebbe essere Saturno dissonante, si è sempre troppo prudenti e c’è questa sensazione di precarietà che turba. Si vorrebbe fare altro oppure c’è bisogno di nuovi stimoli, ma conviene non rischiare il certo per l’incerto. Toro: non è un periodo effervescente, ma presto lo diventerà ( a partire dalla seconda parte del mese). Forse avete bisogno di dedicare del tempo per voi stessi, per riposarvi e ricaricare le pile in attesa di qualcosa di più grande. Gemelli: si dovrebbe pensare di più ai sentimenti, l’amore per qualcuno dovrebbe esserci. Se non è così forse non lo si sta cercando, oppure c’è paura di ricadere nei soliti schemi. Bisogna evitare circostanze ostili. Potrebbe esserci qualche piccolo screzio a fine mese, probabilmente a carattere pratico e burocratico. Cancro: per questi giorni si deve cercare di fare il minimo indispensabile, curate molto le relazioni con gli altri. Andare d’accordo con gli altri non è semplice, spesso non è nemmeno colpa propria.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox va avanti con Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si è molto motivati, si potrebbe pensare a più amori oppure comprendere di fare un percorso sbagliato. Si è davvero molto spirituali, si stanno valutando dei miglioramenti sul lavoro, si è a caccia di emozioni e soddisfazioni. Il fine settimana svela la vena passionale ed avventurosa. Capricorno: si può spendere di più, perché si è in vacanza oppure ci sono spese in atto. Acquario: si è un po’ elettrici, bisogna rimandare le questioni a fine mese. Si vive una forte agitazione, a causa di avvenimenti che hanno coinvolto recentemente. Si è un po’ sottotono, si vorrebbe fare qualcosa che al momento non si può fare. Pesci: settimana redditizia nel lavoro, bisogna rivedere alcuni rapporti. Se si sta iniziando un rapporto, probabilmente si deve effettuare qualche cambiamento.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo il giro sull’oroscopo di Paolo Fox con Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Leone: si consiglia di fare il minimo fino a Ferragosto, è un cielo molto bello. Si è intolleranti nei confronti di qualcuno, si deve decidere cosa è giusto e cosa non lo è. Si è intolleranti verso qualcuno, soprattutto nel giorno di Ferragosto. Bisogna evitare tensioni e nervosismo. Vergine: In caso contrario, se si è avuto troppa cura nei dettagli o si è stati troppo critici nei confronti degli altri, c’è bisogno di scacciare via i pensieri e le tensioni. Bilancia: il segno sente questo senso di precarietà, bisogna ristrutturare tutto e in alcuni casi ricominciare da capo. Scorpione: si vivranno due giornate in cui ci si potrebbe sentire indecisi e giù di corda, queste sono giornate pigre ma bisogna sapere che c’è molto da fare in vista dell’autunno.



