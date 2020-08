Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2020/ Previsioni: quali i segni top e flop in amore

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ai segni al top di oggi, 14 agosto 2020, seguendo quanto raccontato all’emittente radiofonica LatteMiele. Il Toro subisce un influsso decisamente favorevole da parte della Luna in grado di garantire delle conquiste e di dare una svolta al periodo attuale. La Luna nel segno dei Gemelli regala possibilità in più e la voglia di dare una svolta verso il futuro. Mercurio e Sole aiutano il Leone che sembra vivere un momento premiato da diverse situazioni intriganti. Si devono sfruttare al massimo le occasioni che arrivano, cercando di viverle al massimo e provando a raggiungere i risultati che sono nel mirino. La Bilancia è in un momento che regala qualche certezza in più verso il futuro con grande ottimismo. Un periodo molto difficile ormai si è lasciato alle spalle. Certo è che il fine settimana segnerà un nuovo calo con un po’ troppa pressione e anche un po’ di eccessiva confusione.

Oroscopo amore: Il Toro vive delle ore positive anche per quanto riguarda i sentimenti, l’influsso positivo della Luna può garantire delle conquiste interessanti. Chi tra i Cancro si trova in una bella storia potrà godere dei momento molto intensi mentre chi non è soddisfatto della persona che ha al fianco deciderà di evadere. C’è il desiderio di godersi i sentimenti, mettendo da parte per un momento le difficoltà legate al lavoro. La Vergine sente un po’ di lontananza col partner e questo potrebbe portare a un’improvvisa chiusura verso il futuro. Serve determinazione e attenzione per gestire le emozioni verso il futuro. Lo Scorpione ha buone possibilità per quanto riguarda il campo dei sentimenti, serve però credere in quello che si fa se c’è l’obiettivo di andare a vivere tutto con maggiore serietà.

Oroscopo lavoro: L’Ariete vive un periodo al rallentatore, qualcosa può renderlo scontento e questo può frenare anche chi vede le proprie aspettative pienamente realizzate. Nell’ultimo periodo si sono centrati dei successi che possono portare a degli ottimi risultati. Il Cancro ha desiderio di lasciare al momento da parte le tensioni che vive sul lavoro per godersi una bella storia d’amore. La Vergine vive qualche tensione di troppo, ma entro domenica avrà la forza di riscattarsi dopo aver visto alcune difficoltà di non facilissima gestione. Il Sagittario è un po’ confuso in questo momento cosa che rende indeciso in un po’ tutti gli ambiti. Forse è il caso di gestire le emozioni con maggiore attenzione, evitando di trovarsi a vivere tutto con pressione sulle spalle. Forse è il caso di mettersi in moto per raggiungere i propri obiettivi, ma attenzione che serve concentrazione per farlo.



