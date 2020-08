Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista su LatteMiele. Sagittario: Giornata leggermente sottotono a causa di un po’ di confusione che sembra pervadere tutti gli ambiti. Alcuni recenti contrasti potrebbero portare a dubitare anche di una relazione che ad ora appare piuttosto limitante.

Capricorno: Un grande bisogno di tranquillità sembra scontrarsi con una generale confusione fatta di contrasti e imprevisti che potrebbero generare agitazione e causare una invadente sensazione di stanchezza. Per gestire al meglio questo fine settimana sarebbe bene riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: Alcuni grandi cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi mesi sembrano richiedere uno sforzo in più per riuscire a recuperare le redini della situazione. Alcuni ritardi sul lavoro potrebbero portare al desiderio di evadere concentrandosi maggiormente sui sentimenti, ultimamente favoriti.

Pesci: Nonostante la situazione di lieve disagio che sembra caratterizzare la giornata di oggi, il fine settimana sembra poter regalare qualche buona possibilità per riuscire a dedicarsi ai sentimenti e a quelle relazioni che si sono trovate a vivere qualche difficoltà con l’inizio dell’estate.



