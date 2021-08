Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2021/ Acquario, Gemelli, Bilancia: le previsioni

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox si concentrano anche sui segni di Aria. Quindi, chi è nato sotto i segni di Gemelli, Bilancia e Acquario può scoprire quali sono le indicazioni fornite dall’astrologo nel consueto appuntamento su Radio Latte e Miele per quanto riguarda la giornata di oggi, sabato 14 agosto 2021.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Si comincia dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Acquario. Molto turbato in questo periodo: da una Luna contraria, da un Sole agitato, da un Urano pesante. Questo è un anno di rivoluzione e le rivoluzioni costano: quando si fa una rivoluzione, bisogna rinunciare a qualcosa in favore di qualcos’altro e tu stai pensando “mi conviene o non mi conviene cambiare? Adottare un nuovo stile di vita?”. È chiaro che ci saranno Acquario più coraggiosi, penso che gli Acquario con un ascendente tosto saranno molto più forti di quelli che magari hanno esagerati valori in Bilancia o in Pesci. Tuttavia la trasformazione c’è e bisogna, in qualche modo, portarla avanti: non mancheranno colpi di scena.

Invece per i Gemelli è un momento in cui, dal punto di vista mentale, sono proprio disorganizzati o magari in questo momento c’è una fase di stop che durerà fino al 30, fino a quando Mercurio sarà dissonante, che parla di un lavoro bloccato e difficoltà a superare problemi burocratici: non trasportare nella professione tensioni che arrivano dall’esterno.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

L’amore c’è per la Bilancia. Batte forte il cuore, se solo ti guardi attorno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox non sarai forse tu a fare il primo passo, perché ricordiamo che la Bilancia a volte è un po’ pudica, ma è molto forte la tensione amorosa e in questo momento, anche se hai a fianco una persona che non ti piace, o che non ti piace più, potresti guardarti attorno con successo, perché quando abbiamo un periodo buono, può capitare sia di vivere emozioni parallele a un rapporto che ci ha stancato, sia semplicemente di vivere qualcosa di nuovo. Comunque sei libero di manifestare i tuoi sentimenti! Invece Gemelli in questo weekend sarà libero anche di poter essere vissuto in maniera tranquilla. L’amore ti chiama anche da domenica.

