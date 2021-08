Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2021/ Capricorno, Toro, Vergine: le previsioni

L’Oroscopo Paolo Fox torna a farci compagnia con le previsioni per oggi, sabato 14 agosto 2021, anche per Toro, Vergine e Capricorno. Nel nuovo appuntamento su Radio Latte e Miele ha approfondito quindi le indicazioni che riguardano i segni di Terra. Quindi non dovete fare altro che proseguire nella lettura per scoprirle…

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

Partiamo con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, relative ai segni di Terra, concentrandoci sul Capricorno. Non deve sottovalutare i sentimenti: fra sabato e domenica si può fare pace con una persona che ti interessa, si ritrovano amici con cui un tempo si voleva completare un discorso. In amore, se una persona è un po’ troppo contro di te, o hai vissuto una crisi nel passato, da lunedì ci terrai a mettere le cose in chiaro, ma in questo weekend cerca di restare sereno.

Invece per quanto concerne il Toro l’astrologo segnala che Mercurio ha iniziato un transito bello: fra il 18 e il 19 arriveranno belle notizie. Il consiglio è di non sollevare problemi, attenzione anche se questo Ferragosto non è stato organizzato al meglio, se magari incontri delle persone che non tolleri nelle prossime ore, perché il rischio di sollevare problemi

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Passiamo ora alla Vergine. L’oroscopo Paolo Fox spiega che chi ha un’attività commerciale, o in proprio, dovrebbe aver notato un rilancio. Se non ti muovi adesso, quando intendi farlo? Dall’11 Mercurio è nel segno, dal 22 arriverà il Sole, Marte è già lì ed è un bellissimo cielo per chi vuole organizzarsi in vista dell’autunno. Finalmente potresti avere lo spazio che desideri e, anche se hai chiuso una collaborazione, magari ti senti più sereno perché sei pronto a fare altro. Questi influssi risvegliano volontà e fiducia.

Forse c’è un lieve ritardo nella realizzazione di certi progetti, anche di tipo familiare per il Capricorno. Per il Toro, invece, il rischio di non stare bene può essere altino. Paolo Fox sconsiglia quindi azioni azzardate e suggerisce un po’ di relax.



