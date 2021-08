Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2021/ Pesci, Cancro, Scorpione: le previsioni

Amore, lavoro e salute: quali sono le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 14 agosto 2021, per coloro che sono nati sotto i segni di Cancro, Scorpione e Pesci? Il mistero può essere subito risolto, perché l’astrologo ha fornito le sue indicazioni tramite le frequenze di Radio Latte e Miele, nel suo consueto appuntamento. Dunque, i Segni di Acqua possono scoprire subito cosa devono aspettarsi…

Oroscopo Paolo Fox 13-14 agosto 2021/ Leone dubbioso, amore fatico per Capricorno

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Pesci e Scorpione

Cominciamo con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che riguardano l’amore. In questi giorni il Cancro è molto passionale, però c’è qualcosa di strano: ogni tanto deve rivedere tutte le proprie posizioni in amore, anche quando sta bene e rischia di discutere per un nonnulla. Se il partner fa delle richieste a tuo avviso esagerate, se ci sono delle persone che non ti danno quello che desideri, subito dopo Ferragosto potresti alzare gli scudi. Questo comunque è un weekend che produce emozioni positive nella tua vita. Il segno dei Pesci non è che sia stato molto bene nelle ultime settimane. Attenzione a non portare avanti delle azioni dimostrative nei confronti di un ex: mi riferisco a quello persone che magari sono state lasciate o hanno vissuto una separazione e ora magari vogliono far vedere che stanno tanto bene con qualcun altro, anche se non è vero. Rischi di falsare la realtà delle cose, di raccontarti delle bugie!

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

Tra oggi e domani lo Scorpione sarà più passionale: lo sarà ancora di più dal 10 settembre, però quello che nasce fra agosto e settembre è molto favorevole. Devi superare delle perplessità e a tal proposito l’astrologo segnala che sabato e domenica saranno delle giornate utili per gli incontri, per pensare ai progetti futuri: ti sentirai più motivato e avrai più voglia di stare in mezzo alla gente, dopo un periodo di isolamento.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Ora passiamo a salute e lavoro secondo l’oroscopo Paolo Fox. Troppe spese per la casa per il Cancro, forse avresti bisogno di qualche soldo in più. Un momento di forte agitazione è stato vissuto dai Pesci fra lunedì e martedì, ma questo weekend per fortuna aiuta a stare meglio. Restano però piccoli conflitti con Gemelli e Sagittario. Infine, lo Scorpione, che ha voglia di cambiare anche ruolo, gruppo, mansione nell’ambito del lavoro, ma ne parlerò nei prossimi giorni, non è il caso di parlarne a Ferragosto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA