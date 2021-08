Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2021/ Sagittario, Ariete, Leone: le previsioni

Ariete, Leone e Sagittario ai nastri di partenza: ci sono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox anche per i segni di Fuoco. L’astrologo ha approfondito le indicazioni su salute, lavoro e amore per loro tramite il tradizionale appuntamento su Radio Latte e Miele, quindi per scoprire cosa riserva la giornata di oggi, sabato 14 agosto 2021, bisogna semplicemente continuare a leggere…

L’oroscopo Paolo Fox: Leone, Ariete e Sagittario, tutto su salute e lavoro

Allarme per il Sagittario sul lavoro secondo l’oroscopo Paolo Fox. Restano forti tensioni e chiusure per il lavoro: soprattutto chi ha un’attività a progetto oppure ha bisogno di rinnovare un accordo di anno in anno, si è sentito messo da parte oppure, in questi giorni, deve superare alcuni cavilli, questioni burocratiche. Chi lavora con il partner è un po’ nervosetto.

Un Ferragosto no? Assolutamente no, diciamo che è un Ferragosto da vivere in completo relax invece per i Leone. Per l’Ariete invece questo weekend è buono, ma non bisogna ragionare troppo: cerca di vivere alla giornata.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore

L’Ariete in questi giorni o non ha tempo per l’amore, oppure non vuole avere intorno rompiscatole (qui dipende un po’ dalla situazione di ciascuno), però si può dire che non è un periodo di grande temperanza e tolleranza per quanto riguarda le passioni: magari l’amore è presente nella tua vita però ci sono troppe responsabilità che distraggono, per esempio nell’ambito del lavoro.

Per i Leone sabato e domenica sono delle giornate in cui è meglio non discutere: sarà possibile? Secondo l’oroscopo Paolo Fox è un periodo in cui non è così facile ritrovare il gusto per le piccole cose e, soprattutto a livello sentimentale, nonostante tu abbia avuto una grande conferma a luglio, fra sabato e domenica qualcosa potrebbe essere poco chiaro, o magari sarai preoccupato per una persona. Il Sagittario deve fare pace con se stesso! Probabilmente quello che desiderava alla fine di luglio non è quello che sta desiderando ora. Venere torna attiva da lunedì e si può costruire molto nella seconda parte di agosto.

