Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: amore e…

Il Ponte di Ferragosto 2022 è arrivato e il modo migliore per affrontarlo è con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Che giornata sarà quella di oggi, domenica 14 agosto 2022, per Ariete, Toro e Gemelli? La domanda non cambia in queste giornate di festa. Così come non mancano le risposte dell’astrologo. Se per l’Ariete si prospettano sorprese in amore, per Toro e Gemelli ci sono ancora dei momenti di nervosismo da affrontare, ma soprattutto superare. Approfondiamo comunque ogni aspetto…

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, amore stupisce…

Ariete, innanzitutto bisogna ricordare che Ferragosto nascerà con la Luna nel segno, con Sole, Venere, Giove e Saturno tutti amici. L’Oroscopo Paolo Fox auspica che ci sia qualcosa di bello in questo giorno! Non solo ribellione, perché questa porta sempre anche tanta stanchezza, ma un contatto importante, anche una sorta di soddisfazione interiore, se in questo periodo state facendo le cose giuste. Se qualcuno in famiglia dice che ultimamente siete diventati un po’ folli o intolleranti, forse non ha tutti i torti. C’è però una grande partita in gioco e bisognerà giocarla a tutto tondo: i liberi professionisti o comunque le persone che hanno grandi responsabilità sono coinvolti in prima persona. Non dimenticatevi che l’amore può stupire!

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, ancora nervosismo

Toro, voglia di riprendere quota, se ci sono stati problemi in famiglia. Qui bisognerebbe capire con chi avete a che fare, secondo l’Oroscopo Paolo Fox: chi ha discusso o litigato in amore se ne sta un po’ per conto suo e si allontana. Venere contro non si significa che tutte le storie non funzionino, ma che c’è un po’ di stanchezza nei rapporti. A volte, quando si sta lontani da una persona, si capisce quanto realmente vale una relazione: non escludo che alcuni Toro vogliano stare un po’ da soli.

Gemelli, nervosismo con la Luna storta, come ieri. Chissà che non sia capitato qualcosa di strano: magari siete arrabbiati con una persona che non ha fatto il suo dovere. La situazione è un po’ agitata al punto che stanotte qualcuno non ha dormito bene: è una domenica interessante a metà, ma ci sarà un grande recupero a Ferragosto secondo Oroscopo Paolo Fox, che suggerisce di organizzare qualcosa di bello fra lunedì e martedì..

