Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: i pianeti

L’Oroscopo Paolo Fox si è occupato anche di Bilancia, Scorpione e Sagittario nel consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Quali sono le sue previsioni per la giornata di oggi, domenica 14 agosto 2022? Non è esattamente un giorno qualunque, visto che siamo alla Vigilia di Ferragosto. Il consiglio dato ai Bilancia è di evitare le provocazioni, mentre per Scorpione e Sagittario ci sono indicazioni molto interessanti per quanto riguarda la sfera sentimentale…

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2022/ La domenica di Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, evitare provocazioni…

Bilancia, decisamente un passo avanti è stato fatto rispetto ai primi dieci giorni di questo mese, ma l’Oroscopo Paolo Fox non esclude che chi era in crisi da tempo abbia vissuto un capovolgimento emotivo importante, anche dei riferimenti in amore. Sarebbe ancora meglio e questa domenica si riuscisse ad evitare le provocazioni. Nell’ambito del lavoro invece sei più sicuro di te: attenzione a non tentare strade impervie, perché quello che conta adesso è trovare delle persone giuste. C’è stato forse qualche tradimento che non ti aspettavi?

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Sagittario, Capricorno,

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, in amore…

Scorpione, sei ispirato in questa giornata dalla Luna in trigono. Tanta la voglia di trovare affetto e comprensione, poi gli amori che nascono in questi giorni possono essere molto intriganti ma anche strani: prima di dichiarare il vostro amore eterno, pensateci cari Scorpioni! Soprattutto se avete vissuto una separazione, sarete proprio voi ad essere guardinghi, valutando di fare le cose con calma e guardando se questa passione cresce. I cuori solitari, in questo momento, secondo l’Oroscopo Paolo Fox si guardano attorno e lamentano di non avere una persona di riferimento: ma non cercano!

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia

Sagittario, l’agitazione c’è in questa domenica perché la Luna è storta, ma l’Oroscopo Paolo Fox augura che sia un’agitazione propositiva, perché se guardo il cielo di lunedì e martedì, vedo una situazione importante! Quello che non riuscite a risolvere oggi, potrete risolverlo domani. Vi aspetta un Ferragosto molto importate: chi ha già un amore, potrebbe averlo identificato. Convivenze, matrimoni, da fatti da fare: tutto questo non ti interessa? Allora vivi alla giornata! Le passioni in genere non mancheranno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA