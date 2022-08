Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2022/ La domenica di Capricorno, Acquario e Pesci

Che domenica sarà quella di oggi per Capricorno, Acquario e Pesci? Prima che risponda l’Oroscopo Paolo Fox, una cosa possiamo dirvela noi: non una giornata qualunque. Siamo alla Vigilia di Ferragosto, con tante situazioni che bollono in pentola. A darci una mano c’è l’astrologo, che ha fornito le sue previsioni per oggi, domenica 14 agosto 2022, su Radio Latte Miele. Ad esempio, è un periodo sereno per il Capricorno, che comunque ha delle situazioni da sistemare. Emozioni all’orizzonte per l’Acquario, mentre il Pesci è in ripresa, anche se in ambito lavorativo ci sono delle questioni da dover risolvere.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2022/ Bilancia, Scorpione e Sagittario: i pianeti

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, l’amore è messo da parte

Capricorno, serenità, con la Luna attiva, ma è probabile il 15 e il 16 siano più impegnativi del previsto e dovrai mettere a posto delle situazioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Se lavori, sarai più operativo del solito, se non lavori ti chiameranno lo stesso, perché solo tu riesci a risolvere certe problematiche. Questo è dato dalla tua esperienza, dalla tua capacità di analisi, ma anche dal fatto che tu sei fedele al motto “chi fa da sé, fa per tre”, solo che, per certe cose che hai in mente, non si può essere in pochi. Attenzione alle alleanze! Consensi in arrivo.

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Sagittario, Capricorno,

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Acquario e Pesci

Acquario, alla ricerca di sensazioni che non si provavano da tempo, al limite della trasgressione. Dipende poi da che Acquario sei: un Acquario ascendente Toro sarà meno irruente di un Acquario ascendente Acquario, ma comunque la ricerca di emozioni positive c’è. Quello che in questo periodo l’Acquario non vuole fare è legarsi troppo: c’è una grande voglia di libertà che si esprime nel giro delle amicizie per l’Oroscopo Paolo Fox. Se frequenti un gruppo, per esempio, vorresti ampliare il giro delle conoscenze. Tutto si può toccare all’Acquario meno che la sua voglia di autonomia.

OROSCOPO DOMANI 14 AGOSTO 2022: / Amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia

Pesci, Luna nel segno, Marte in aspetto interessante: le coppie che sono state un po’ in crisi adesso devono prendersi del tempo, per riuscire a capire cos’è accaduto e per trovare la soluzione migliore per i prossimi giorni. Nelle storie di vecchia data, qualche problematica può nascere per colpa della gelosia. L’Oroscopo Paolo Fox ricorda che, nell’ambito del lavoro, per ora, se c’è qualcosa che non va, resti in silenzio, ma da lunedì 22 potresti sollevare un bel polverone. Se ci sono ex che ancora rivendicano qualcosa, dovresti cercare di parlar chiaro. Progetti in corso, forse anche su diversi piani e con diverse aziende: chi può si guarderà intorno. Devi come ricostruire un tuo ruolo, godendo della fiducia che ti circonda.











© RIPRODUZIONE RISERVATA