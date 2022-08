Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 agosto 2022/ Le previsioni di Cancro, Leone e Vergine

La domenica si apre con l’Oroscopo Paolo Fox e le sue previsioni per la giornata di oggi, domenica 14 agosto 2022. Che Vigilia di Ferragosto sarà per Cancro, Leone e Vergine? Siamo nel pieno del Ponte, a maggior ragione è importante avere le indicazioni giuste per viverlo nel migliore dei modi. Se per il Cancro è un momento di riflessione, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale, il Leone può contare su una grande capacità di azione, utile visto che si trova al centro dell’attenzione… Qualche pensiero per la Vergine, che deve fare attenzione alle persone che vogliono approfittarsi di lei.

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, stelle importanti…

Cancro, stelle importanti per i sentimenti, con la Luna attiva. Forse in questi giorni vi state rendendo conto che avete esagerato nei toni di una polemica oppure semplicemente siete in attesa di emozioni. Quando il segno del Cancro vuole capire fino a che punto è amato, sparisce e non si fa trovare. Questo chiaramente porta chi è innamorato o chi è amico a capire che fine ha fatto. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox metterai alla prova delle persone, in questo momento. Se qualche giornata si rivela più faticosa, forse è anche perché tu stai rivedendo tutta la situazione. Sai che nell’ambito del lavoro, spesso è difficile trovare nuove alleanze e si viene contraddetti dai fatti.

Oroscopo Paolo Fox: la domenica di Leone e Vergine

Leone, forte questo cielo! Questa forza si aggiunge alla tua capacità di azione, al tuo desiderio di protagonismo e quindi adesso sei sul palcoscenico: hai tutti i riflettori puntati addosso, si apre il sipario e vediamo quello che sai fare, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. L’ambizione trionfa! Non avere paura della fatica, perché quello che fai adesso ti porterà lontano, sia in amore sia sul lavoro.

Vergine, l’Oroscopo Paolo Fox ti trova un po’ assorto nei tuoi pensieri. In questo weekend avevo avvertito che c’era l’effetto Luna opposta che avrebbe potuto portare un rallentamento. Tu che sei attratto dall’imperfezione, sia nel lavoro che in amore, perché vuoi mettere in regola tutto, in questi giorni cerca di difenderti da persone che hanno capito come sei fatto e, non dico che ti sfruttino, ma quasi! Tu dai una mano e quelli si prendono il braccio. I sentimenti saranno più facili da gestire.

