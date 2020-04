Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 aprile 2020/ Scorpione e Gemelli top, Sagittario in amore e lavoro…

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna a farci compagnia oggi, 14 aprile 2020, sulle frequenze di LatteMiele. Ecco i segni al top della giornata. I Gemelli possono puntare su queste giornate facendo affidamento soprattutto all’amore. Non si parla solo di quello tra marito e moglie, fidanzato e fidanzata, ma anche quello di famiglia e amici. La solitudine viene vista come forma d’ansia. Lo Scorpione è al top solo per la prima parte della giornata che porta a vivere una crescita proporzionale. Attenzione però perché nella seconda parte potrebbe esserci una flessione facile da calcolare. Il Sagittario non viaggia in acque tranquille in amore, ma nonostante questo ha grande forza e la possibilità di fare progetti interessanti verso il futuro. Anche se il momento è di chiusura totale probabilmente c’è la possibilità che voltando pagina si arrivi a dei risultati magari in estate.

Pubblicità

AMORE – Eccoci all’amore partendo sempre dall’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete ha assoluto bisogno di prudenza nei rapporti con le altre persone. Questo è un momento particolare per tutti, ma se ci si impegna si arriva ai risultati. I Gemelli devono puntare sull’amore, ma in senso più ampi guardando non solo al partner, ma anche a famiglia e amici. Il Cancro è tra i segni più dolci, ma nonostante questo si rischia di essere un po’ permalosi e portati a rovinare tutto. Il Sagittario vive delle tensioni di non facilissima gestione in questo momento, con la possibilità che qualcosa si vada a complicare irrimediabilmente. La Bilancia dovrà stare attento ai rapporti in questo periodo, forse è il caso di gestire tutto con grande tranquillità e senza affrettare il passo. I Pesci devono stare attenti perché potrebbero pretendere più di quanto è nelle proprie disponibilità.

Pubblicità

LAVORO – Anche se questo periodo è complicato per tutti sotto l’aspetto del lavoro andiamo a vedere quanto detto dall’oroscopo di Paolo Fox per questo campo. Maggio sarà un mese di risorse per i Gemelli che devono valutare bene cosa fare per il futuro. Chi invece lavora già da ora per costruire il domani è il segno del Sagittario che potrebbe mettere in piedi dei progetti brillanti. La Vergine sta lavorando su sé stessa, segno dell’autocritica per antonomasia si possono raggiungere gli obiettivi se si lavora con grande voglia, attenzione e intensità. L’Acquario deve stare attento a dire di sì solo per evitare i problemi, questo infatti porta a una stabilità che però è precaria e non piace più. In fondo stavolta non si riesce ad accontentarsi di quanto accade. La Luna dal 15 di questo mese inviterà il segno dell’Ariete a tornare in gioco, si deve dunque preparare la strada per raggiungere obiettivi importanti per il futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA