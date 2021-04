Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 aprile 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Segni di terra? Ecco tutto quanto riguarda le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox: su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 14 aprile 2021 sono arrivati i responsi riguardanti Toro, Vergine e Capricorno.

Toro e Vergine: cosa prevede l’Oroscopo Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ricorda ai nati sotto il segno del Toro che una Venere importante il Sole che presto sarà attivo sembrano poter regalare una grande forza, portando piccole soddisfazioni inaspettate. La condizione di Giove e Saturno non lascia spazio a grandi cose, ma nonostante questo non mancheranno delle piccole felicità. Attenzione ad agire con prudenza.

Per quanto riguarda la Vergine, Venere in buon aspetto sembra regalare a questa giornata una bella energia, favorendo in particolare soprattutto i sentimenti. Difficilmente i nati sotto questo segno trovano il coraggio per lasciarsi andare alla passione, e sono soliti preferire rapporti stabili e di lunga data, ma in questo periodo potrebbero anche intraprendere relazioni complicate con Sagittario o Gemelli.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per il Capricorno

La rassegna dei segni di terra si chiude con il segno del Capricorno. Dopo un inizio Aprile pesante e confuso, la giornata di oggi sembra lasciare spazio ad un buon recupero. Presto si potrà vivere con maggior tranquillità, liberandosi di situazioni difficili e perplessità. Giornate utili per chiarire alcune questioni amorose.

