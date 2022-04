Oroscopo Paolo Fox, oggi 14 aprile 2022/ Acquario, Bilancia e Gemelli: chi al top?

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 14 aprile 2022 torna protagonista nella sua rubrica dedicata su Radio Latte e Miele. Acquario, Bilancia e Gemelli, ecco cosa c’è da sapere per quanto riguarda la giornata di questi segni? Lavoro, amore e salute quali sono i segni al top?

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni oggi 14 Aprile per Acquario e Bilancia: che giornata sarà?

L’oroscopo Paolo Fox inerente al segno dell’Acquario evidenzia: dovete stare attenti alle discussioni che riguardano anche il lavoro, soprattutto se dovete mettervi d’accordo su qualcosa di importante. Dovete fare pace con voi stessi perché avete utopie in mente. Dovete scendere a patti con la realtà. Il fisico sembra agitato. Forse in questi ultimi tempi siete stati accanto a persone che non sono state bene per cui dovete proteggervi. Oggi sarà una giornata interessante. Bello il cielo per le relazioni.

Ora invece è il momento delle previsioni destinate a tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. Questa è una buona giornata per pensare a cosa volete fare. Ultimamente vi siete arrabbiati, magari vi siete messi contro tutti ed è anche difficile portare avanti tutto ciò che vi siete ripromessi. Non siete proprio voi ad avere problemi ma i vostri collaboratori e le persone a cui vi affidate. Chi è capo può sostituire qualcuno. Chi è dipendente invece in questi giorni vorrebbe andarsene o magari ha già ricevuto una lettera strana negli ultimi due mesi. Il periodo è interessante per fare nuove cose. Se volete portare avanti un discorso entro il 10 maggio sarete favoriti.

Gemelli, che giornata sarà secondo l’oroscopo Paolo Fox

Secondo l’oroscopo Paolo Fox i Gemelli stanno vivendo un periodo particolare perché, come per altri segni, da maggio ci saranno delle novità. O state aspettando una riconferma o sapete già di dover attendere un pochino per ottenere ciò che desiderate. Non è facile stare tranquilli perché quando aspettate una notizia fremete. Anche questa giornata di giovedì potrebbe essere sottotono. Preoccupa l’amore, non perché ci sia una crisi ma perché ci vuole attenzione. Se in questo momento create problemi dal nulla sbagliate.

